Lula i Trump dogovorili sastanak uživo: Brazil traži ukidanje carina

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva zatražio je od američkog kolege Donalda Trumpa da ukine 40 posto carina na uvoz iz Brazila koje je uvela američka vlada, objavila je u ponedjeljak brazilska strana.
Dvojica čelnika su ranije tijekom dana vodili 30 minuta dug telefonski razgovor tijekom kojeg su dogovorili i sastanak uživo „uskoro”, stoji u priopćenju brazilske vlade koja je tu razmjenu prozvala prijateljskom.
Luiz Inacio Lula da Silva predložio je sastanak tijekom sastanka na vrhu skupine ASEAN u Maleziji, a izrazio je spremnost i da posjeti Sjedinjene Države. Dvojica predsjednika razmijenila su telefonske brojeve kako bi imali izravni komunikacijski kanal, dodala je brazilska vlada.
Brazilski ministar financija Fernando Haddad razgovor dvojice predsjednika nazvao je „pozitivnim”.
Donald Trump prošli je mjesec, nakon kratkog susreta na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, najavio da će se sastati s Lulom te rekao da među njima postoji „izvrsna kemija”.
Brazilska tržišta prate dinamiku između dvojice predsjednika, republikanca i ljevičara, jer je najveća južnoamerička država pogođena s jednom od najviših stopa američkih carina. Brazilu je prvo određeno 10 posto carina, no Trump ih je kasnije povisio na još 40 posto za neke od ključnih izvoznih proizvoda, čime su one ukupno narasle na 50 posto.
Trump je tada govorio da su carine odgovor na „lov na vještice” protiv bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, njegovog saveznika, koji je kasnije osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča kako bi ostao na vlasti nakon poraza na izborima protiv Lule 2022. godine.
Trumpova vlada zbog toga je sankcionirala suca brazilskog vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa, koji je vodio slučaj protiv Bolsonara. Washington je i ukinuo vize za šest visokopozicioniranih brazilskih dužnosnika, uključujući glavnog državnog odvjetnika Jorgea Messiasa.
Ne imenujući izravno Trumpa, Lula je u New Yorku rekao da nema opravdanja za unilateralne i proizvoljne mjere protiv brazilskih institucija i gospodarstva, prenosi Reuters.
