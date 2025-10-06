Lula i Trump dogovorili sastanak uživo: Brazil traži ukidanje carina

Brazilska tržišta prate dinamiku između dvojice predsjednika, republikanca i ljevičara, jer je najveća južnoamerička država pogođena s jednom od najviših stopa američkih carina. Brazilu je prvo određeno 10 posto carina, no Trump ih je kasnije povisio na još 40 posto za neke od ključnih izvoznih proizvoda, čime su one ukupno narasle na 50 posto.