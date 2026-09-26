Brazil zabranjuje online klađenje

Lula da Silva također je predstavio program smanjenja tereta dugova kućanstava. Vlada će u studenome održati dražbu za otkup i restrukturiranje dugova, pri čemu će izdvojiti 15 milijardi reala (2.9 milijardi dolara) za preuzimanje do 150 milijardi dospjelih, a nenaplaćenih dugova, uz otpis od 90 posto. Očekuje se da će program obuhvatiti oko polovicu ukupnog iznosa dugova koji ispunjavaju uvjete.