Taktika iz Pokrovska
MAPA / Ruska vojska steže obruč oko važnog grada u Donbasu, Ukrajinci: "Ne možemo ih zadržati"
Ruske snage posljednjih su tjedana pojačale pokušaje proboja prema Dobropilju, izjavio je 14. rujna stožerni narednik Dmytro Davydenko iz stožera bojne Svoboda u emisiji Suspilne Studio.
Istaknuo je da ruske snage možda iskorištavaju gustu vegetaciju kako bi što veći broj vojnika približile naselju, a zatim, kada se vremenski uvjeti pogoršaju, pokušale ući u Dobropilja, što bi potencijalno moglo dovesti do urbanih borbi, piše Euromaidan.
Takvi potezi možda su dio taktike koju je Rusija već koristila, ali Ukrajina ju je uzela u obzir
„Trenutačno bilježimo ogroman porast broja mobilnih skupina koje se kreću u ovom smjeru. Jednostavno ih ne uspijevamo zadržati, ne uspijevamo djelovati protiv svih koje otkrijemo jer se trenutačno vrlo velik broj skupina kreće naprijed u svim smjerovima“, rekao je Dmytro.
Ruske snage mogle bi iskoristiti loše vremenske uvjete kako bi pokušale izvesti nešto slično onome što su učinile u Pokrovsku, kada su pokušale dovesti velik broj vojnika uz pomoć mehaniziranih kolona, rekao je stožerni narednik. Dodao je da je ukrajinska vojska „izvukla određene zaključke“ i postavila prepreke ruskim snagama duž pravaca prema Dobropilju: ceste su uništene, minirane ili blokirane.
Broj jurišnih vojnika raste, ali Rusija ima ograničenja
Rusija može povećati broj vojnika na tom području, ali njezine su mogućnosti ograničene, rekao je Davydenko. Objasnio je da jedan operater drona ne može istodobno pružati potporu za 20 do 30 jurišnih skupina na različitim pravcima, pa povećanje broja ruskih vojnika vjerojatno neće dovesti do „kritičnog naleta“.
„Što se tiče dovođenja još većeg broja boraca, ne znam koliko će to uspješno moći izvesti jer postoji ograničenje fizičke mogućnosti da se toliki broj ljudi dovede do polazišne točke, a zatim da se tako velik broj ljudi provede duž rute“, rekao je Davydenko.
Kremlj ponovno pokreće prodor prema Dobropilju
Rusija je dala prioritet ofenzivnim operacijama prema Pokrovsku i Dobropilju kako bi sa jugozapada okružila ukrajinski pojas utvrđenih gradova u Donjeckoj oblasti, ali rok za ostvarenje takvog okruženja „iznimno je nerealan“, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW) u izvješću od 7. kolovoza.
Pojas utvrda sastoji se od četiriju utvrđenih gradova koji od 2022. čine okosnicu ukrajinske obrane u Donjeckoj oblasti: Kostjantinivke, Družkivke, Kramatorska i Slovjanska. Dobropilja se nalazi na njegovu jugozapadnom rubu.
Grad je isprva postao meta ruskih udara dok su ruske snage napredovale prema Pokrovsku, a poslije i meta pokušaja zauzimanja. Ruske snage uspjele su se 11. kolovoza 2025. približiti Dobropilju i presjeći autocestu Dobropilja–Kramatorsk tijekom prvih dana svoje ofenzive. Ukrajinske snage poslije su izvijestile da su te ruske postrojbe opkolile i uništile.
Rusija će u proljeće i ljeto 2026. „gotovo sigurno“ pokušati ponoviti svoj uspjeh kod Dobropilja, predvidio je Francis Farrell za Kyiv Independent. Upravo se to i dogodilo. Dana 26. srpnja pojavila su se izvješća da Rusija ponovno gomila snage oko Dobropilja, koristeći četverocikle i motocikle te primjenjujući isti obrazac infiltracije kao 2025. godine.
Smjer Dobropilja
Ruske postrojbe napreduju u Serhijivki i zauzimaju nove položaje u zapadnom dijelu Dobropilja, dok borbe i dalje traju. Sukobi se nastavljaju i u Novohryhorivki i Rajskom, dodaje portal Vojno Delo.
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