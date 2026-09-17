MAPA / Ruska vojska steže obruč oko važnog grada u Donbasu, Ukrajinci: "Ne možemo ih zadržati"

Ruske snage mogle bi iskoristiti loše vremenske uvjete kako bi pokušale izvesti nešto slično onome što su učinile u Pokrovsku, kada su pokušale dovesti velik broj vojnika uz pomoć mehaniziranih kolona, rekao je stožerni narednik. Dodao je da je ukrajinska vojska „izvukla određene zaključke“ i postavila prepreke ruskim snagama duž pravaca prema Dobropilju: ceste su uništene, minirane ili blokirane.