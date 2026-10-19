Omelnik, Zaporižje
MAPA / Rusi zauzeli obrambenu zonu u južnoj Ukrajini: "Oslobodili smo više od 27 kilometara"
Jurišne postrojbe 38. gardijske motorizirane streljačke brigade 35. kombinirane armije ruske skupine snaga Vostok probile su pripremljeni obrambeni sustav Oružanih snaga Ukrajine i uspostavile kontrolu nad naseljem Omelnik u Zaporiškoj oblasti, poručilo je Ministarstvo obrane Ruske Federacije.
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Rusko Ministarstvo obrane objavilo je 19. listopada snimke borbenog djelovanja svojih vojnika, piše ruska Izvestia.
Na snimkama objektivnog nadzora prikazano je djelovanje topništva i operatera udarnih bespilotnih letjelica. Osim toga, vidi se kako operateri dronova uništavaju opremu i ljudstvo Oružanih snaga Ukrajine.
U izvješću se navodi da su ruski vojnici tijekom borbi zauzeli neprijateljsko obrambeno područje površine veće od 27 četvornih kilometara. Prilazi naselju bili su osigurani protutenkovskim rovom i mrežom inženjerijskih prepreka. Tijekom borbi jurišne skupine neutralizirale su žarišta otpora u zgradama i na okolnim položajima te očistile više od 400 objekata.
Navodi se da su "neprijateljski gubici iznosili više od jedne satnije ljudstva, 14 oklopnih borbenih vozila, 21 vozilo i više od 30 kopnenih robotskih sustava". Uništeno je i 75 teških bespilotnih letjelica sa šest rotora tipa R-18.
Ministarstvo obrane istaknulo je da je "oslobađanje Omelnika omogućilo proširenje područja pod ruskom kontrolom u Zaporiškoj oblasti te stvorilo uvjete za daljnje napredovanje postrojbi skupine Vostok".
Istoga dana ruska vojska poručila je da je "oslobodila naselje Omelnik u Zaporiškoj oblasti". Navodi se da su naselje pod kontrolu stavile postrojbe skupine Vostok. Osim toga, ruski vojnici nanijeli su gubitke ljudstvu i opremi Oružanih snaga Ukrajine.
19.10.26 Orekhov - Omelnyk Consequences of combat operations in the Orekhovo area. It is reported that a Russian Armed Forces infiltration group has raised the Russian flag on the eastern outskirts of Omelnyk, advancing more than 2 km from Yegorivka https://t.co/67yiP1i7GD— -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) October 19, 2026
Prema podacima Ministarstva obrane, Ukrajina je izgubila više od 165 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo i dvije postaje za elektroničko ratovanje.
Ruska agencija TASS dodaje kako su ruske snage ukupno osvojile teritorij širi od 27 kilometara kvadratnih u Zaporiškoj oblasti na jugu Ukrajine.
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