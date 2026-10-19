MAPA / Rusi zauzeli obrambenu zonu u južnoj Ukrajini: "Oslobodili smo više od 27 kilometara"

U izvješću se navodi da su ruski vojnici tijekom borbi zauzeli neprijateljsko obrambeno područje površine veće od 27 četvornih kilometara. Prilazi naselju bili su osigurani protutenkovskim rovom i mrežom inženjerijskih prepreka. Tijekom borbi jurišne skupine neutralizirale su žarišta otpora u zgradama i na okolnim položajima te očistile više od 400 objekata.