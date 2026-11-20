Putinova "odmazda"
Rusija odgovorila na udar na Krimski most: Osam mrtvih u zračnim napadima na Kijev i Lavov
Šest je ljudi poginulo u ruskim noćnim raketnim napadima na tri mosta u Kijevu i dvoje u napadima u Lavovu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio odmazdu za ukrajinske napade na most prema Krimu.
Ruski balistički projektili pogodili su tri mosta preko rijeke Dnjipro u Kijevu - Podilsko-Voskresenski, Darnjicki i Pivdenji, i usmrtili šestero ljudi. Riječ je o najvećim napadima na prometnice koje povezuju lijevu i desnu obalu ukrajinske prijestolnice od početka rata. Stanovnici su se sakrili u prostore podzemne željeznice dok su eksplozije odzvanjale širom glavnog grada.
Rusija je gađala i elektroenergetsku infrastrukturu širom Ukrajine, zbog čega je došlo do nestanka struje, rekli su dužnosnici.
Prije rata više od trećine stanovnika Kijeva, koji broji oko tri milijuna ljudi, živjelo je na istočnoj obali Dnjipra. Međutim, većina je radila na zapadnoj, desnoj obali, gdje se nalazi većina državnih institucija i tvrtki.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je Rusija tijekom napada lansirala 84 krstareće rakete, kao i nepoznat broj balističkih projektila te više od 400 jurišnih dronova.
Premijer Serhij Korecki izjavio je da je šest osoba stradalo u Kijevu. Dvije osobe poginule su i na željezničkom kolodvoru u Lavovu, na zapadu Ukrajine.
Putin je u četvrtak izjavio da će Moskva snažno uzvratiti nakon što je Ukrajina treći put ovog tjedna napala most koji povezuje Krimski most.
Cestovno-željeznički most, najduži u Europi, jedan je od simbola Putinove Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su napadi na most odgovor na ruske udare na ukrajinsku infrastrukturu, uključujući mostove.
Ukrajinski operater elektroenergetske mreže Ukrenergo uveo je izvanredne prekide opskrbe električnom energijom u zapadnim regijama Lavov, Zakarpatje i Ivano-Frankivsk. U Kijevu su stanovnici pet četvrti ostali bez struje, izvijestila je energetska tvrtka DTEK. Neki su stanovnici ostali i bez vode.
Državna željeznička kompanija Ukrzaliznytsia objavila je da su ruski napadi oštetili željezničku infrastrukturu na nekoliko lokacija. U Lavovu su u napadu na željeznički kolodvor Skniliv poginule dvije osobe, a najmanje sedam ih je ozlijeđeno, izjavio je Maksim Kozicki, čelnik regionalne vojne uprave.
Još pet osoba ozlijeđeno je u jugoistočnoj regiji Dnjepropetrovsk nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade, dok su četiri osobe ranjene u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, nakon što su ruski dronovi pogodili bolnicu.
Reuters nije mogao neovisno potvrditi ove navode. Obje strane poriču da namjerno gađaju civile. Tijekom noćnog napada poljska vojska podigla je borbene zrakoplove, a nakon toga objavila da istražuje izvješća o padu nepoznatih objekata na jugoistoku zemlje, u blizini ukrajinske granice.
Napadi su uslijedili nakon što su europski saveznici u četvrtak upozorili da se mirovno rješenje ne smije dogovarati bez njihova sudjelovanja. Reagirali su nakon što je američki predsjednik Donald Trump na sastanku s kineskim čelnikom Xi Jinpingom Vladimira Putina nazvao „prijateljem”.
Europa nastoji osigurati mjesto za pregovaračkim stolom dok Sjedinjene Države pokušavaju posredovati u postizanju mira.
Ruski i ukrajinski dužnosnici prošlog su tjedna održali pregovore u Abu Dhabiju uz posredovanje SAD-a, ali nije postignut značajniji napredak u ključnim pitanjima, poput teritorijalnog statusa. Rusija trenutačno kontrolira oko petine ukrajinskog teritorija.
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