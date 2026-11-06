Milijuni klijenata ostali bez pristupa novcu. Predsjedniku ostavka nije prošla, sad mu prijeti opoziv

U pozadini političke krize nalaze se financijski problemi Ueno Banka, jedne od najvećih banaka u Paragvaju, koja ima 2,8 milijuna klijenata, odnosno oko 60 posto punoljetnog stanovništva zemlje. Nakon pogoršanja financijskog stanja banke, Središnja banka Paragvaja (BCP) stavila ju je pod privremenu upravu i zamrznula njezine račune. Klijenti su tako ostali bez pristupa svom novcu, a zamrzavanje računa ugrozilo je i isplatu mirovina, koje se također isplaćuju preko te banke.