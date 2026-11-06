bankarska i politička kriza
Milijuni klijenata ostali bez pristupa novcu. Predsjedniku ostavka nije prošla, sad mu prijeti opoziv
Paragvajski predsjednik Santiago Peña ostat će na dužnosti nakon što parlament zbog nedostatka kvoruma nije glasao o njegovoj ostavci, a Senat je pokrenuo postupak opoziva, u jeku financijske i političke krize izazvane problemima velike digitalne banke Ueno.
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Peña je u četvrtak u televizijskom obraćanju objavio da podnosi ostavku kako bi pridonio stabilnosti zemlje. Međutim, parlament o njegovoj ostavci nije uspio glasati jer dio zastupnika nije došao na sjednicu pa nije bilo kvoruma.
Ostavkom bi Peña izbjegao postupak opoziva, no nakon neuspjelog glasanja Senat je pokrenuo postupak njegova razrješenja i pozvao ga da se u petak očituje o optužbama.
Paragvajski predsjednik poručio je na društvenoj mreži X da će se odazvati pozivu i odgovoriti na optužbe koje mu se stavljaju na teret.
U pozadini političke krize nalaze se financijski problemi Ueno Banka, jedne od najvećih banaka u Paragvaju, koja ima 2,8 milijuna klijenata, odnosno oko 60 posto punoljetnog stanovništva zemlje. Nakon pogoršanja financijskog stanja banke, Središnja banka Paragvaja (BCP) stavila ju je pod privremenu upravu i zamrznula njezine račune. Klijenti su tako ostali bez pristupa svom novcu, a zamrzavanje računa ugrozilo je i isplatu mirovina, koje se također isplaćuju preko te banke.
Kriza je potaknula i prosvjede u glavnom gradu Asunciónu.
Peñine poslovne veze s vlasničkim holdingom banke Ueno otvorile su pitanje mogućeg sukoba interesa, a s produbljivanjem financijskih problema banke ponovno su se pojavile optužbe koje je predsjednik odbacio.
Pritom se postavlja i pitanje mogućih pravnih posljedica za Peñu. Prema paragvajskom ustavu, bivši demokratski izabrani predsjednici postaju doživotni senatori, osim ako budu osuđeni u postupku opoziva. Ta im dužnost osigurava parlamentarni imunitet, a za kazneni progon potrebna je suglasnost dvotrećinske većine Senata.
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