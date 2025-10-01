Što se događa s vašim tijelom kada prestanete pušiti – dan po dan

Pušenje je povezano s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući povećani rizik od moždanog udara, bolesti pluća, bolesti srca i raka. Prema Cancer Research, duhan uzrokuje najmanje 16 različitih vrsta raka, uključujući rak pluća i crijeva.
No, oni koji uspiju ugasiti cigaretu mogu osjetiti vrlo značajne promjene u tijelu – neke i u roku od nekoliko sati.
Što se događa s tijelom kada prestanete pušiti?
Iako su rizici pušenja dobro poznati, mnogima je teško prestati jer vjeruju da je šteta već napravljena. No, britanski National Health Service (NHS) poručuje da nikada nije kasno – prestanak pušenja poboljšava zdravlje bez obzira na dob i duljinu pušačkog staža.
Svaki put kad zapalite cigaretu, tijelo je preplavljeno otrovnim kemikalijama. Ali čim prestanete, tijelo počinje izbacivati toksine i započinje proces oporavka, piše Yahoo Life.
Dobrobiti prestanka
Nakon 1 sata – puls i krvni tlak počinju padati, iako se mogu javiti prve žudnje za cigaretom.
4–8 sati – razina kisika u krvi se popravlja, a ugljični monoksid se prepolovi.
12 sati – mogu se pojaviti osjećaji tuge i nemira zbog ustezanja, ali to je privremeno. Dugoročno, prestanak poboljšava raspoloženje i smanjuje stres.
24 sata – moguća razdražljivost i tjeskoba, ali i to prolazi.
2–3 dana – ugljični monoksid nestaje iz tijela, pluća se čiste, a osjet okusa i mirisa se poboljšava.
3–5 dana – disanje postaje lakše jer se pluća počinju oporavljati, a razina energije raste.
2 tjedna – poboljšava se cirkulacija, koža izgleda zdravije, kosa postaje sjajnija, a umor i glavobolje se smanjuju.
1 mjesec – kašalj, otežano disanje i piskanje nestaju, a zdravlje pluća se poboljšava.
Dugoročne koristi
- 3 mjeseca – funkcija pluća raste za 10%.
- 1 godina – rizik od srčanih bolesti i srčanog udara pada za 50%.
- 10 godina – rizik smrtnosti od raka pluća prepolovljen je u odnosu na pušače.
Kako prestati pušiti?
1. Nagli prestanak (cold turkey) Najprirodniji, ali i najteži način – prestanak odjednom, bez pomoći. Uspješnost ovisi o razini ovisnosti.
2. Terapija nadomjeskom nikotina (NRT)
Također, postoje nikotinske žvakaće, flasteri, pastile, sprejevi za nos i usta
3. Hipnoterapija i savjetovanje
Hipnoterapija može pomoći u početku, posebno uz NRT. Savjetovanje pomaže u otkrivanju uzroka pušenja i pruža podršku.
4. E-cigarete i vape uređaji
Prema NHS-u, nisu potpuno bez rizika i dugoročni učinci još nisu poznati, ali su manje štetni od pušenja i mogu pomoći pri odvikavanju, posebno uz stručnu podršku.
