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Bowenova bolest: Kako izgleda ovaj rani oblik raka kože i kako se liječi?
Bowenova bolest jedan je od najranijih i najsporije napredujućih oblika raka kože. Može se razvijati godinama, a glavni simptom je mrlja na koži koja se ne povlači.
Iako zvuči zastrašujuće, riječ je o stanju koje se, uz pravovremenu dijagnozu, vrlo uspješno liječi.
Rani oblik raka kože koji nastaje u pločastim stanicama najgornjeg stanja kože zove se Bowenova bolest. Može se prepoznati po izraslini na koži koja može mijenjati izgled. Najvažnije je odmah reagirati i potražiti pomoć liječnika.
Što je Bowenova bolest?
Bowenova bolest, poznata i pod nazivom skvamocelularni karcinom in situ, rani je oblik raka kože koji nastaje u pločastim (skvamoznim) stanicama, odnosno u epidermisu.
Naziv "in situ" znači da su stanice raka ograničene isključivo na gornji sloj kože i još nisu ušle dublje u kožu.
Najčešće se pojavljuje pojedinačna crvenkasta, ljuskava mrlja ili plak, iako se kod određenog broja oboljelih može javiti i više takvih promjena istovremeno.
Lezije najčešće nastaju na glavi i vratu, no mogu se pojaviti na bilo kojem dijelu tijela, uključujući ruke, noge, a rjeđe i genitalno ili perianalno područje.
Kako nastaje Bowenova bolest?
Točan uzrok Bowenove bolesti nije u potpunosti poznat, ali postoji nekoliko čimbenika koji značajno pridonose njezinom nastanku.
To su:
1. Dugotrajna izloženost UV zračenju
Kronična izloženost suncu ili umjetnim izvorima UV zračenja, poput solarija, najčešći je uzrok ove bolesti. UV zrake tijekom vremena oštećuju DNA stanica kože, što može dovesti do nekontroliranog rasta stanica.
2. Oslabljen imunološki sustav
Osobe koje uzimaju imunosupresivne lijekove, prolaze kroz radioterapiju ili imaju određene genetske poremećaje izloženije su riziku.
3. Infekcija humanim papiloma virusom
Pojedini sojevi HPV-a povezuju se s razvojem Bowenove bolesti, osobito kada se ona javlja na genitalnom području.
4. Kronična izloženost arsenu
Dugotrajan kontakt s arsenom, primjerice putem onečišćene vode, može dovesti do razvoja bolesti i nakon više godina od izloženosti. Rizik za razvoj bolesti povećavaju i svjetlija put, dob iznad 60 godina, sklonost opeklinama na suncu i ranija povijest nemelanomskog raka kože.
Simptomi Bowenove bolesti
Bowenova bolest obično se razvija sporo, ponekad i tijekom više godina, prije nego što lezija dosegne svoju konačnu veličinu.
Najčešći znakovi uključuju:
- crvenu, ljuskavu ili krastavu mrlju s jasno ograničenim rubovima
- promjenu na koži koja može biti ravna ili blago izdignuta
- povremeni svrbež
- kožu koja djeluje suho i ljuskavo, a ispod ljuski može biti vidljiva crvenkasta podloga.
Kod dijela oboljelih promjena ne izaziva nikakve simptome, zbog čega se lako zamijeni s drugim kožnim stanjima poput ekcema ili psorijaze.
Ako mrlja počne krvariti, stvarati čir ili se na njoj pojavi kvržica, to može biti znak da je bolest prešla u invazivni oblik raka kože pa je u tom slučaju potrebno što prije posjetiti liječnika.
Kako se Bowenova bolest dijagnosticira i tretira?
Dijagnoza Bowenove bolesti obično se postavlja u nekoliko koraka. Prije svega, potrebno je posjetiti liječnika koji uzima anamnezu i ispituje pacijenta o izloženosti suncu i drugim rizicima. Nakon toga će biti potreban i pregled dermatologa koji će procijeniti stanje kože, odnosno mrlje.
Kako bi se dijagnoza potvrdila radi se biopsija da se isključe druge bolesti i stanja kože.
Izbor terapije ovisi o veličini, lokaciji i izgledu mrlje, dobi i općem zdravstvenom stanju pacijenta te o eventualnim drugim lijekovima koje osoba uzima.
Najčešće korištene metode liječenja su tako: kirurško uklanjanje, krioterapija, određene kreme koje uništavaju stanice raka, kiretaža ili i fotodinamička terapija.
Uz pravovremeno liječenje, stopa uspješnosti terapije je visoka, a većina lezija se u potpunosti ukloni.
Bowenova bolest - komplikacije
Iako je Bowenova bolest u velikoj većini slučajeva izlječiva, izostanak liječenja ili kriva terapija mogu dovesti do određenih komplikacija. Ako se ne liječi, postoji rizik da bolest napreduje u invazivni skvamocelularni karcinom koji može zahvatiti dublje slojeve kože i, u rijetkim slučajevima, proširiti se na druge dijelove tijela.
Također, nakon liječenja je mogući povratak bolesti i promjena na drugim dijelovima kože. Određeni terapijski postupci, poput kirurškog uklanjanja ili kriokirurgije, mogu ostaviti trajne ožiljke na koži. Jednako tako, samo liječenje može izazvati promjene na koži, iritaciju, oteklinu i slično.
Najvažnije je na vrijeme djelovati kod pojave mrlja na koži i nakon što se bolest dijagnosticira ili izliječi, redovito odlaziti dermatologu.
Zaključak
Bowenova bolest je oblik raka kože koji se javlja samo na površini kože i koji se može uspješno tretirati. Javlja se najčešće u obliku mrlja na glavi, vratu ili nogama, a važno je posjetiti odmah liječnika i pravovremeno se liječiti. Izbor terapije će ovisiti o više čimbenika, dok se mogu pojaviti i pojedine komplikacije.
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