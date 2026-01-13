Španjolska otvorila istragu o optužbama protiv Julija Iglesiasa

Ured tužitelja španjolskoga Visokog suda objavio je da istražuje navode španjolskih i američkih medija prema kojima je pjevač Julio Iglesias seksualno zlostavljao dvije bivše zaposlenice.
Oglas
Zasad nema odgovora na upite poslane e-mailom predstavnicima 82-godišnjeg Iglesiasa.
Žene, za koje se navodi da su 2021. deset mjeseci radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima, spomenute su u trogodišnjoj istrazi američke televizijske kuće Univision i španjolskog portala elDiario.es.
Obje su prijavile seksualno zlostavljanje i maltretiranje na radnome mjestu dok su radile za pjevača, izvijestili su mediji.
U izvješćima se navodi da ih je Iglesias prisiljavao na seksualne odnose te ih dodatno fizički i verbalno zlostavljao.
Ured tužitelja priopćio je da je pokrenuo istražni postupak nakon što je 5. siječnja podnesena prijava.
Iglesias je jedan od najprodavanijih latino izvođača na svijetu, s više od 300 milijuna prodanih ploča na 14 jezika. Optužbe su izazvale burne reakcije u Španjolskoj, gdje ga smatraju nacionalnim blagom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas