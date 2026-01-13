Oglas

OPTUŽBE ZA ZLOSTAVLJANJE

Španjolska otvorila istragu o optužbama protiv Julija Iglesiasa

author
Hina
|
13. sij. 2026. 20:04
Julio Iglesias
Ronaldo SCHEMIDT / AFP

Ured tužitelja španjolskoga Visokog suda objavio je da istražuje navode španjolskih i američkih medija prema kojima je pjevač Julio Iglesias seksualno zlostavljao dvije bivše zaposlenice.

Zasad nema odgovora na upite poslane e-mailom predstavnicima 82-godišnjeg Iglesiasa.

Žene, za koje se navodi da su 2021. deset mjeseci radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima, spomenute su u trogodišnjoj istrazi američke televizijske kuće Univision i španjolskog portala elDiario.es.

Obje su prijavile seksualno zlostavljanje i maltretiranje na radnome mjestu dok su radile za pjevača, izvijestili su mediji.

U izvješćima se navodi da ih je Iglesias prisiljavao na seksualne odnose te ih dodatno fizički i verbalno zlostavljao.

Ured tužitelja priopćio je da je pokrenuo istražni postupak nakon što je 5. siječnja podnesena prijava.

Iglesias je jedan od najprodavanijih latino izvođača na svijetu, s više od 300 milijuna prodanih ploča na 14 jezika. Optužbe su izazvale burne reakcije u Španjolskoj, gdje ga smatraju nacionalnim blagom.

Teme
Julio Iglesias

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

