Od MTV-ja i Hollywooda do zatvorske kazne: Uspon i pad Russella Branda

REUTERS/Olivia Harris

Nekoć jedan od najpoznatijih britanskih zabavljača, Russell Brand izgradio je karijeru kao komičar, televizijski voditelj i holivudski glumac, a poslije se okrenuo političkom aktivizmu i društvenim mrežama. Njegov uspon obilježili su skandali, buran ljubavni život i provokativni nastupi, no karijeru su mu na kraju zasjenile optužbe za seksualne zločine. Nakon što je proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada, osuđen je na deset i pol godina zatvora.

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Brand (51) nekoć je bio toliko utjecajna osoba u britanskoj javnosti da su s njim razgovore vodili i političari najvišeg ranga. Među njima je bio Ed Miliband, tadašnji čelnik oporbene Laburističke stranke, koji se nadao postati britanski premijer, kao i bivši američki potpredsjednik Al Gore.

Komičar osebujnog izgleda, prepoznatljive duge frizure i načina govora od kraja 2000-ih do sredine 2010-ih bio je jedno od najprepoznatljivijih lica britanske zabavne industrije. Popularnost je stekao televizijskim nastupima i stand-up komedijom, a potom ostvario i uspješnu holivudsku karijeru, piše MSN.

No, iza javne slike provokativnog zabavljača nalazio se i buran privatni život. Brand je otvoreno govorio o svojoj seksualnoj ovisnosti, a u autobiografiji je opisivao razdoblje obilježeno drogama, brojnim seksualnim avanturama i pokušajima da se probije na londonskoj sceni.

Od problematičnog mladića do televizijske zvijezde

Odrastao je u gradiću Graysu u engleskoj pokrajini Essex, istočno od Londona. Sa 16 godina preselio se u britansku prijestolnicu kako bi pohađao glumačku školu Italia Conti, no iz nje je izbačen nakon samo godinu dana.

Sljedećih godina, prema vlastitim opisima, živio je prilično kaotično, obilazeći manje komičarske klubove i upuštajući se u različite seksualne i narkotičke avanture. Prvi veći televizijski angažman dobio je 2000. godine na MTV-ju.

Širu popularnost stekao je vodeći emisiju povezanu s reality showom Big Brother na televiziji Channel 4. Ubrzo je postao redovit gost televizijskih i radijskih emisija, među ostalim i na BBC-ju, dok su njegove stand-up turneje privlačile sve veći broj gledatelja.

Njegov humor često je bio eksplicitan, a velik dio nastupa temeljio se na vlastitim seksualnim iskustvima.

Jedan od najvećih skandala dogodio se 2008. godine, kada je BBC prekinuo suradnju s njim i voditeljem Jonathanom Rossom. Tijekom radijske emisije ostavili su neprimjerenu glasovnu poruku glumcu Andrewu Sachsu, poznatom po seriji Fawlty Towers, u kojoj su se šalili da je Brand imao seksualni odnos s njegovom unukom.

Slučaj je izazvao veliku krizu na BBC-ju, ali Brandu je donio još veću medijsku pozornost. Kasnije je o tom događaju govorio i tijekom svoje turneje, ističući kako mu je skandal dodatno nahranio ego.

BEN STANSALL/AFP

Hollywood, brak s Katy Perry i politički zaokret

Nakon uspjeha na britanskoj televiziji uslijedile su i holivudske uloge. Vrhunac filmske popularnosti dosegnuo je 2011. godine, kada su filmovi „Hop” i „Arthur”, u kojima je glumio, bili među najgledanijima u američkim kinima.

Godinu ranije oženio se američkom pop-zvijezdom Katy Perry. Vjenčanje je održano 2010. godine na tradicionalnoj hinduističkoj ceremoniji u indijskoj saveznoj državi Rajasthan. Brand je kasnije na sudu rekao da mu je brak donio nevjerojatnu razinu popularnosti, no njihova je veza potrajala samo 14 mjeseci.

Perry je o njihovu odnosu rijetko javno govorila. U jednom intervjuu 2013. godine sugerirala je da je Brand bio vrlo kontrolirajući, što joj je teško padalo. Priznala je i da je dugo osjećala odgovornost za raspad braka, ali da je poslije saznala neke stvari koje nije željela javno otkriti.

BROOK MITCHELL/AFP

Kasnije se Brand sve više udaljavao od televizije i filma. Tvrdio je da mu je svijet slavnih postao isprazan te se okrenuo društvenim mrežama i političkom aktivizmu, često kritizirajući političke i gospodarske sustave.

Godine 2014. objavio je knjigu „Revolution”, u kojoj je kritizirao kapitalizam, potrošačko društvo i postojeće političke strukture. Njegov utjecaj među mlađom publikom bio je toliko velik da je uoči britanskih parlamentarnih izbora 2015. godine intervju za njegov YouTube kanal dao i Ed Miliband, tadašnji čelnik laburista.

Miliband je tada poručio da je spreman razgovarati sa svakim tko može potaknuti veći broj građana da izađu na izbore. Nakon što su 2023. protiv Branda iznesene prve optužbe, izrazio je žaljenje zbog te odluke.

Među gostima njegova podcasta „Under the Skin” bio je i bivši američki potpredsjednik Al Gore, s kojim je 2017. razgovarao o okolišu i klimatskim pitanjima.

Milijuni pratitelja i sve veći interes za religiju

Posljednju filmsku ulogu, prema podacima IMDb-a, ostvario je 2022. godine u ekranizaciji romana Agathe Christie „Smrt na Nilu”. Nakon toga usredotočio se na izgradnju velike publike na internetu.

Na društvenoj mreži X i dalje ima više od deset milijuna pratitelja, dok njegov kanal Stay Free na platformi Rumble prati oko 2,2 milijuna ljudi. U svojim objavama najčešće komentira američku politiku, medije, vlade i velike korporacije, nerijetko iznoseći teorije zavjere.

Posljednjih godina sve češće govori i o religiji. Prešao je na kršćanstvo 2024. godine, nakon što su optužbe protiv njega već bile dospjele u javnost. U objavama se često pojavljuje i sa svojom drugom suprugom Laurom, s kojom ima troje djece.

Otvoreno govorio o seksualnoj ovisnosti

Seks je dugo bio jedna od glavnih tema Brandova javnog nastupa. Britanski tabloid The Sun više ga je puta proglasio „kraljem seksa”, a u autobiografiji „My Booky Wook” iz 2007. godine opisao je kako je 2005. boravio u centru za liječenje seksualne ovisnosti u Philadelphiji.

„Jurio sam za seksualnim avanturama kao da mi je to posao, kao da postoji ljestvica na kojoj moram biti na samom vrhu”, napisao je.

Tijekom suđenja govorio je o ranijem životu kao razdoblju obilježenom neodgovornim seksualnim ponašanjem i nepromišljenim odlukama. Njegova supruga Laura, s kojom ima troje djece, opisala ga je kao čovjeka koji se promijenio.

Laura je imala 19 godina kad su prvi put bili u vezi 2006., a Brand je bio 12 godina stariji od nje. Ponovno su se zbližili 2015. godine.

Na suđenju ga je opisala kao brižnog supruga i oca te rekla da ga jako voli.

Unatoč takvoj potpori obitelji, Brand je proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada. Za još dva silovanja i pokušaj nepristojnog napada oslobođen je optužbi. Zbog kaznenih djela za koja je proglašen krivim izrečena mu je kazna od deset i pol godina zatvora.