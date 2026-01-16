Oglas

Španjolski pjevač

Julio Iglesias se oglasio nakon optužbi za seksualno zlostavljanje

Hina
16. sij. 2026. 11:52
Julio Iglesias
Španjolski pjevač Julio Iglesias negirao je zlostavljanje dviju bivših kućnih pomoćnica koje su protiv njega podnijele kaznenu prijavu, opisujući optužbe kao lažne, u objavi na društvenim mrežama kasno u četvrtak.

Tužiteljstvo španjolskog Visokog suda priopćilo je da je pokrenulo preliminarni postupak zbog prijave za koju je skupina za ljudska prava upozorila da uključuje trgovinu ljudima za prisilni rad i ropstvo, seksualno zlostavljanje i kršenje prava radnika.

"Poričem da sam zlostavljao, prisiljavao ili omalovažavao bilo koju ženu. Ove su optužbe potpuno lažne i jako me rastužuju", rekao je 82-godišnji Iglesias u izjavi s njegovim potpisom objavljenoj na njegovom Instagram profilu.

Iglesias, jedan od najprodavanijih latino umjetnika na svijetu s više od 300 milijuna prodanih ploča na 14 jezika, dodao je da je pronašao "veliku utjehu" u porukama podrške.

Grupa za ljudska prava Women's Link Worldwide podnijela je tužbu 5. siječnja u ime dviju žena, identificiranih pseudonimima Rebeca i Laura, nakon trogodišnje istrage američke televizijske kuće Univision i španjolskog portala elDiario.es.

Grupa je opisala podnositeljice tužbi kao mlade Latinoamerikanke "u ranjivim situacijama koje su uvelike ovisne o svojim plaćama zbog svojih ekonomskih i socijalnih uvjeta". U izvješćima se navodi da su 10 mjeseci 2021. godine radile u Iglesiasovim karipskim rezidencijama u Dominikanskoj Republici i na Bahamima.

Sud nije pružio detalje o slučaju, koji podliježe pravilima tajnosti.

Pokušaji Reutersa da kontaktira predstavnike Iglesiasa putem e-pošte i telefona ostali su bez odgovora, dok je njegova diskografska kuća Sony odbila komentirati optužbe.

Teme
Julio Iglesias pjevač španjolska

