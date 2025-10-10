Tajni planovi superbogatih za "sudnji dan": Treba li se svijet zabrinuti?

Umjetna opća inteligencija (AGI), točka u kojoj strojevi dosežu razinu ljudske inteligencije, predmet je žestokih rasprava. Ilya Sutskever, bivši glavni znanstvenik OpenAI-a, navodno je 2023. predložio izgradnju podzemnog skloništa za znanstvenike prije nego što AGI bude puštena u svijet. "Svakako ćemo izgraditi bunker prije objave AGI-a", rekao je, prema knjizi novinarke Karen Hao. Tehnološki lideri poput Sama Altmana (OpenAI), Demisa Hassabisa (DeepMind) i Darija Amodeija (Anthropic) predviđaju da bi AGI mogla stići u sljedećih pet do deset godina, možda čak i 2026. Altman je prošle godine izjavio da će AGI doći "prije nego što većina ljudi misli". No, skeptici poput profesorice Wendy Hall sa Sveučilišta Southampton upozoravaju da su takve prognoze često preambiciozne. "Stalno pomiču granice", kaže Hall, dodajući da AI, iako impresivan, još nije blizu ljudske inteligencije.