Nove demografske mjere: Obiteljima s četvero i više djece potpore za kupnju automobila

"Roditeljstvo se ne podržava samo riječima nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba - za odlazak u vrtić, školu, liječniku i lakšu organizaciju života", kazao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.