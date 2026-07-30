PILOT PROGRAM
Nove demografske mjere: Obiteljima s četvero i više djece potpore za kupnju automobila
Ministarstvo demografije i useljeništva, u suradnji sa Zakladom "Hrvatska za djecu“, pokreće pilot - program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa sedam i više sjedala za obitelji s četvero ili više djece.
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"Roditeljstvo se ne podržava samo riječima nego konkretnim mjerama koje se osjećaju u svakodnevnom životu. Za obitelji s četvero ili više djece vozilo većeg kapaciteta često nije pitanje komfora, nego potreba - za odlazak u vrtić, školu, liječniku i lakšu organizaciju života", kazao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
Riječ je o ulaganju u obitelj i stvaranju uvjeta u kojima će svakodnevni život i roditeljstvo biti lakši.
Kolike su potpore?
Za provedbu programa osigurano je do 2,2 milijuna eura, a objava javnog poziva s uvjetima i načinom podnošenja zahtjeva planirana je tijekom rujna kada će biti objavljeni svi uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva, stoji u priopćenju Ministarstva demografije.
Kako s izvijestili, potpora pokriva 50 posto vrijednosti novog ili rabljenog vozila s uključenim PDV-om, a najviši iznos koji obitelj može ostvariti iznosi 15.000 eura.
Mjera je namijenjena obiteljima s četvero ili više biološke ili posvojene djece.
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