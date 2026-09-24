izvoz dizela
EU zabrinut zbog najava iz SAD-a: "Moglo bi negativno utjecati na obje strane"
Europska unija sa zabrinutošću prati najavljene planove Sjedinjenih Država o zabrani izvoza dizela, uključujući izvoz u Uniju, izjavio je u četvrtak glasnogovornik Komisije Olof Gill.
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“Suradnja između EU-a i SAD-a u području energetike snažna je, stabilna i obostrano korisna. Svaki bi poremećaj mogao negativno utjecati na obje strane”, rekao je Gill, dodajući da EU očekuje da se “bliski partneri međusobno savjetuju prije poduzimanja mjera koje utječu na zajednička tržišta”.
Europska unija je veliki uvoznik dizela iz Sjedinjenih Država odakle uvozi oko polovice svoje potrošnje. Olof Gill rekao je da su u tijeku kontakti na visokoj razini između predstavnika EU-a i američke administracije.
Glasnogovornica za pitanje energije Ana Kaisa Itkonen je rekla da Komisija pozorno prati stanje na tržištima, ističući da “trenutačno u Europskoj uniji nema nestašice dizela”.
Prema medijskim izvješćima, Trumpova administracija priprema plan za zabranu izvoza dizela na 90 dana, pokušavajući sniziti cijene energenata koje predstavljaju teret za republikance uoči izbora na sredini mandata. Međutim, prema tim izvješćima, oko toga postoji podjela unutar administracije.
Zabrani izvoza dizela protive se i američki proizvođači koji se pribojavaju da bi kratkoročne dobiti mogle biti poništene višim cijenama goriva u budućnosti.
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