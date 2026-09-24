EU zabrinut zbog najava iz SAD-a: "Moglo bi negativno utjecati na obje strane"

“Suradnja između EU-a i SAD-a u području energetike snažna je, stabilna i obostrano korisna. Svaki bi poremećaj mogao negativno utjecati na obje strane”, rekao je Gill, dodajući da EU očekuje da se “bliski partneri međusobno savjetuju prije poduzimanja mjera koje utječu na zajednička tržišta”.