Novi problem za Hrvatsku u EU-u: Komisija joj dala dva mjeseca da ispravi propuste

Komisija je u srpnju 2025. uputila službene opomene 26 država članica jer nisu u potpunosti prenijele direktivu u nacionalno pravo. Nakon što je razmotrila mjere za prenošenje i objašnjenja koja je dostavila Hrvatska, Komisija je zaključila da Hrvatska još nije u potpunosti prenijela direktivu. Stoga joj je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje u kojem navodi za koje se odredbe smatra da nisu prenesene.