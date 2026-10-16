Trumpov bliski saveznik zasuo novu glasnogovornicu Bijele kuće neugodnim pitanjima: Uslijedilo je priznanje

Međutim, njegov intervju sa Zacharijom imao je potpuno drugačiji ton. Između ostalog, suočio ju je s medijskim saznanjima da je u petnaestak objava na društvenim mrežama koristila profesionalnu pravnu titulu, iako nema dokaza da posjeduje licencu za bavljenje pravom. Pitao ju je i zašto jednostavno nije odmah priznala da je pala na ispitu.