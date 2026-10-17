Zašto je fijasko s Katie Zacharijom velika sramota za Trumpa i Bijelu kuću?

Naravno, postoje razumljivi razlozi zbog kojih je Trump mogao pomisliti da bi ona mogla obavljati taj posao. Nedvojbeno ju je mnogo puta gledao kako ga brani na kabelskim televizijama, što je njegova omiljena metoda procjene kandidata za posao. No biti glasnogovornik Bijele kuće nije isto što i gostovati u televizijskim emisijama s često prijateljski nastrojenim voditeljima. A njezin nastup na konferenciji za novinare bio je objektivno katastrofalan.