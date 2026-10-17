bivša glasnogovornica
Zašto je fijasko s Katie Zacharijom velika sramota za Trumpa i Bijelu kuću?
Zacharijino zapanjujuće kratko i turbulentno razdoblje na dužnosti glasnogovornice daleko je od najvećeg ili najozbiljnijeg propusta u Trumpovu drugom mandatu.
Katie Zacharia u petak je obilazila medije pokušavajući spasiti svoj posao glasnogovornice Bijele kuće kada ju je voditelj emisije „Fox and Friends” Lawrence Jones upitao žali li što nije otkrila da nikada nije položila pravosudni ispit, iako je više puta tvrdila da je odvjetnica.
Zacharijin odgovor glasio je: "Nitko me to nije pitao.”
I upravo je u tome problem. Nije riječ o kvalifikacijama, nego o osnovnom pitanju iz njezine biografije koje predsjednik Donald Trump i njegova Bijela kuća nisu provjerili.
Zacharijino zapanjujuće kratko i turbulentno razdoblje na dužnosti glasnogovornice daleko je od najvećeg ili najozbiljnijeg propusta u Trumpovu drugom mandatu. No svakako se ubraja među njegove najveće neugodnosti, piše CNN.
U samo tjedan dana Bijela kuća pokazala je koliko je njezino cjelokupno djelovanje bez jasnog smjera, impulzivno i obilježeno pretjeranim samopouzdanjem, i to svega nekoliko tjedana prije nego što birači na međuizborima 2026. godine donesu svoj sud o njezinu radu.
Trump je u petak smijenio Zachariju s dužnosti glasnogovornice, rekli su savjetnici za CNN, samo pet dana nakon što je preuzela posao. Njezin mandat postavio je novi rekord po kratkoći obnašanja visoke dužnosti u Trumpovoj Bijeloj kući, prepolovivši prethodni rekord Anthonyja Scaramuccija, direktora komunikacija tijekom Trumpova prvog mandata.
S obzirom na to da je Trump osobno odabrao Zachariju i da inače nerado priznaje vlastite pogreške, očito je bio potreban iznimno težak tjedan da bi je odlučio smijeniti.
Na svojoj prvoj konferenciji za novinare u utorak Zacharia je veći dio 14-minutnog nastupa nervozno čitala unaprijed pripremljen tekst, pritom se više puta spotičući o riječi, prije nego što je dala priliku za pitanja samo trojici novinara iz medija naklonjenih konzervativcima.
Nakon toga uslijedio je niz njezinih medijskih nastupa koji su samo dodatno učvrstili dojam da bi na govornici Bijele kuće vjerojatno predstavljala teret. Trump je potom odlučio prekinuti njezin mandat, a da joj nije pružio priliku održati ni drugu konferenciju za novinare.
Cijela je situacija neugodna iz više razloga.
Nije da je Zacharia odabrana u postupku koji je trebalo provesti na brzinu. Bivša glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt najavila je svoj odlazak prije više od dva mjeseca, 12. kolovoza. To je bilo sasvim dovoljno vremena da se pronađe prava osoba.
Bijela kuća doista je imala niz kandidata, izvijestio je CNN, no neki od njih imali su neoprostiv nedostatak – povremeno su govorili negativno o Trumpu. Zacharijino ime iznenada se pojavilo tek u završnoj fazi postupka, nakon što se prethodno uopće nije razmatralo njezino imenovanje. Kao i u mnogim drugim situacijama, čini se da su ljudi oko Trumpa brzo pretvorili njegov trenutačni hir u stvarnost.
Naravno, postoje razumljivi razlozi zbog kojih je Trump mogao pomisliti da bi ona mogla obavljati taj posao. Nedvojbeno ju je mnogo puta gledao kako ga brani na kabelskim televizijama, što je njegova omiljena metoda procjene kandidata za posao. No biti glasnogovornik Bijele kuće nije isto što i gostovati u televizijskim emisijama s često prijateljski nastrojenim voditeljima. A njezin nastup na konferenciji za novinare bio je objektivno katastrofalan.
Bijela kuća potom je dodatno pogoršala situaciju.
Poslala je Zachariju u obilazak prijateljski nastrojenih medija, očito u nadi da će pridobiti potporu i pokazati da je dorasla zadatku. No dogodilo se upravo suprotno.
Zasuli su je teškim pitanjima konzervativni Trumpovi saveznici, koji su očito bili zabrinuti zbog njezine sposobnosti da bude javno lice komunikacije Bijele kuće. Upravo su ti nastupi, više nego sama konferencija za novinare, naveli Trumpa na zaključak da ona „nije spremna za veliku scenu”, rekla je za CNN osoba izravno upoznata s njegovim komentarima.
No možda je najgori dio cijele ove epizode za Bijelu kuću to što dodatno učvršćuje već postojeću sliku o Trumpovu kaotičnom stilu vođenja i nesposobnosti da učinkovito upravlja saveznom vladom.
Materijala koji ide u prilog takvoj percepciji već je bilo napretek, uključujući Trumpove nedavno povučene odluke o emitiranju političkih oglasa financiranih novcem poreznih obveznika i prijenosu pogubljenja uživo. Objema se idejama protivilo više od 80 posto Amerikanaca.
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