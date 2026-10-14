Trumpova nova glasnogovornica izazvala podsmijeh na mrežama: "Ovo je spektakularna katastrofa!"

"Ovo je bilo spektakularno u svojoj katastrofalnosti. Trump je sigurno poludio. Zapravo mi je bilo žao žene. Potpuno je nekvalificirana i vjerojatno posve poremećena s obzirom na njezinu prošlost, ali ovo je bilo doista mučno gledati ako vam je stalo do ugleda i časti Sjedinjenih Država. S druge strane, ako volite SNL ili South Park, ovo je zlata vrijedno", dodao je.