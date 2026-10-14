"JE LI OVO SKEČ?"
Trumpova nova glasnogovornica izazvala podsmijeh na mrežama: "Ovo je spektakularna katastrofa!"
Nova glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia našla se na meti kritika nakon svoje prve konferencije za novinare. Njezin nastup izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su ga neki korisnici usporedili sa satiričnim skečevima emisije "Saturday Night Live", dok su američki i britanski mediji otvorili pitanja o njezinu iskustvu i kvalifikacijama.
Katie Zacharia je na dužnosti zamijenila Karoline Leavitt, koja je krajem kolovoza napustila mjesto glasnogovornice nakon rođenja drugog djeteta. Dužnost je ostala upražnjena 43 dana.
Prvu konferenciju za novinare Zacharia je započela zahvalom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
"Iznimno sam počašćena što mogu raditi za predsjednika Trumpa. Želim mu zahvaliti na povjerenju koje mi je ukazao. Već jako dugo želim raditi za njega", poručila je.
"Ovo izgleda kao skeč koji je oživio u stvarnosti"
Njezin nastup kritizirala je novinarka britanskog The Telegrapha Poppy Coburn, koja je ocijenila da je nova glasnogovornica djelovala nesigurno, previše se oslanjala na pripremljene bilješke i imala poteškoća s javnim nastupom.
Prema njezinu opisu, Zacharia je više od polovice konferencije provela čitajući pripremljenu izjavu, nakon čega je odgovarala na pitanja novinara Breitbarta, Fox Newsa i Daily Maila.
Coburn smatra da je takav nastup posebno problematičan u trenutku kada se Trumpova administracija priprema za izbore za Kongres na sredini predsjedničkog mandata.
The new press secretary Katie Zacharia referred to her husband as the "president" in her first briefing. pic.twitter.com/jPWpnXcFGU— The Independent (@Independent) October 13, 2026
Mreže su je sasjekle
Kritike su se ubrzo proširile i društvenim mrežama.
"Ovo izgleda kao da je uvodni skeč emisije SNL oživio u stvarnosti. Jedva uspijeva čitati", napisao je jedan korisnik platforme X, aludirajući na emisiju "Saturday Night Live", poznatu po političkoj satiri i parodijama američkih predsjednika.
Drugi korisnik bio je još oštriji.
"Iza mene je puno javnih nastupa i stotine televizijskih gostovanja. Ponekad zaista nisam baš najbolji. To se događa, s vremena na vrijeme jednostavno potpuno podbaciš. No, nakon što sam ovo pogledao, osjećam se puno bolje u vezi sa samim sobom", napisao je.
"Ovo je bilo spektakularno u svojoj katastrofalnosti. Trump je sigurno poludio. Zapravo mi je bilo žao žene. Potpuno je nekvalificirana i vjerojatno posve poremećena s obzirom na njezinu prošlost, ali ovo je bilo doista mučno gledati ako vam je stalo do ugleda i časti Sjedinjenih Država. S druge strane, ako volite SNL ili South Park, ovo je zlata vrijedno", dodao je.
Jedan je korisnik napisao da "pokraj Katie Zacharije Karoline Leavitt djeluje kao Winston Churchill", dok je drugi njezin nastup nazvao "potpunom katastrofom".
Bijela kuća brani novu glasnogovornicu
Unatoč kritikama, direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung pohvalio je Zacharijin nastup, opisavši ga kao "izvanredan".
Poppy Coburn u komentaru je dovela u pitanje takvu ocjenu, ustvrdivši da nova glasnogovornica nije pokazala komunikacijske vještine potrebne za jednu od najizloženijih dužnosti u američkoj administraciji.
Posebno ju je usporedila s prethodnicom Karoline Leavitt, koju smatra znatno uvjerljivijom i spremnijom za zahtjevne novinarske konferencije.
Incredible first day for new White House press secretary Katie Zacharia pic.twitter.com/aLoeOYVrux— The Daily Show (@TheDailyShow) October 13, 2026
Pitanja o pravosudnom ispitu
Osim nastupa pred novinarima, pozornost su privukle i nejasnoće povezane sa Zacharijinim pravnim kvalifikacijama.
Prema pisanju portala The Hill, tijekom ranijeg razgovora s novinarima na travnjaku Bijele kuće postavljeno je pitanje u kojoj je američkoj saveznoj državi položila pravosudni ispit.
"Kad sam se preselila u Kinu", odgovorila je Zacharia, ne navodeći saveznu državu.
Dužnosnik Bijele kuće naknadno je objasnio da se nakon završetka studija prava preselila u Kinu sa suprugom, koji je ondje radio za američku tvrtku za privatni kapital, te da se bavila pravom međunarodnih transakcija.
Ipak, prema The Hillu, ostalo je nejasno je li i gdje položila pravosudni ispit.
Na dodatno pitanje televizije NewsNation Zacharia je odgovorila da se bavila pravom međunarodnih transakcija "uz sve potrebne kvalifikacije".
Steven Cheung nije odgovorio na pitanje gdje je položila ispit, nego ju je opisao kao "sjajno i divno pojačanje tima".
Tko je Katie Zacharia?
Prema podacima s njezina profila na LinkedInu, Zacharia je diplomirala pravo na Sveučilištu Pepperdine, a od kolovoza 2011. do lipnja 2013. radila je kao pravna suradnica u odvjetničkom društvu Zhong Lun u Pekingu.
South China Morning Post navodi da je tijekom boravka u Kini radila i za neprofitnu organizaciju koja se bavila zaštitom djece.
Prije imenovanja za glasnogovornicu Bijele kuće bila je konzervativna televizijska komentatorica na mrežama Newsmax i Fox News, a kratko je radila i u američkom Ministarstvu domovinske sigurnosti.
Iako je njezina prva konferencija bila zamišljena kao predstavljanje nove glasnogovornice i prilika da iznese poruke Trumpove administracije, u središtu medijske pozornosti našli su se njezin nastup, reakcije na društvenim mrežama i pitanja o profesionalnim kvalifikacijama.
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