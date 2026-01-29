Trump: Zamolio sam Putina da ne puca na Kijev tjedan dana. Pristao je

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.
"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.
"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.
President Trump says he personally asked Russian President Vladimir Putin not to fire on Kyiv and other cities and towns for a week https://t.co/kxmGcFsvY2 pic.twitter.com/zPTD63Qkhq— Bloomberg TV (@BloombergTV) January 29, 2026
