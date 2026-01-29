Oglas

zbog hladnog vremena

Trump: Zamolio sam Putina da ne puca na Kijev tjedan dana. Pristao je

author
Hina
|
29. sij. 2026. 18:50
Vladimir Putin i Donald Trump
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne gađati Kijev i druge ukrajinske gradove tjedan dana zbog hladnog vremena.

"Osobno sam zamolio predsjednika Putina da ne puca na Kijev i druge gradove tjedan dana, i on je pristao na to", rekao je Trump na sastanku kabineta, navodeći "izvanrednu hladnoću" u regiji.

"Bilo je jako lijepo. Mnogi su rekli: 'Nemojte uzalud trošiti poziv, nećete ga dobiti.' No on je to učinio", dodao je Trump.

Teme
donald trump kijev rat u ukrajini rusija ukrajina vladimir putin

