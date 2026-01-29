Tomašević o Thompsonu na dočeku rukometaša: "Komuniciramo sa Savezom..."

''Ne znam kome je to u interesu i zašto se to radi. Odluka o korištenju prostora i javnih površina kojim upravlja Grad je vrlo jasna. Ako rukometaši osvoje medalju, Grad će zajedno HRS-om dogovoriti na koji način će doček biti organiziran. Volio bih da se ne stavljaju u fokus osobe koje sa uspjehom rukometaša nemaju apsolutno nikakve veze'', kazao je Mišić.