"Svakodnevno nam se javljaju građani koji su doživjeli isto, a mi im preporučujemo da napišu prigovor, iako nisu dobili pisano rješenje. Zahtjev HZZO-a za nadoplatom nije ni legitiman ni legalan – ono što je ponuđeno i plaćeno po jednoj cijeni, ne može se naknadno nadoplaćivati. Nevjerojatno je da se institucija poput HZZO-a – koja nam je objašnjavala kako je odluka o dizanju cijene police dugo odgađana, pa na koncu ipak donesena zbog rasta ukupnih troškova – pokazuje tako neozbiljnom i nepripremljenom za važan korak. No, to je Hrvatska. Istu situaciju imamo i s takozvanim besplatnim paketom bankarskih usluga", kaže Knežević.