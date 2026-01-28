Posao na kraju svijeta: Traže se kuhari, stolari, monteri, plaća je odlična, a troškovi života nula

Tko se odvažio na skok na Antarktiku, ima što ispričati. Zoologinja Jess Callaghan živi na subantarktičkom otoku Južna Georgija između 45.000 zlatouhih pingvina i tuljana krznaša. “Posao iz snova za sve koji vole životinje”, oduševljeno priča Jess. Bilo da ste avanturist, majstor ili ljubitelj životinja – tko ovdje radi, vraća se s pričama koje se ne zaboravljaju cijeli život.