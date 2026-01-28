Posao na kraju svijeta: Traže se kuhari, stolari, monteri, plaća je odlična, a troškovi života nula

Britanska istraživačka stanica na Antarktici traži osoblje za ledenu avanturu uz vrhunska primanja.
Ako vam je dosta uredske dosade, “British Antarctic Survey” (BAS) traži nove zaposlenike za svoje stanice za istraživanje klime na samom jugu svijeta. Obećavaju “posao života” i ultimativnu priliku za karijeru svima koji traže avanturu na kraju svijeta.
Godišnja plaća od 35.000 eura naviše
Traže se građevinski radnici, kuhari, stolari, monteri, instalateri, vezisti i mnogi drugi. Ugovori traju od šest do 18 mjeseci, a godišnja plaća kreće se od oko 35.000 eura – uz osiguranu hranu, smještaj, odjeću, putne troškove i obuku. Troškovi života? Nula, prenosi Fenix Magazin.
Ponude su već dostupne na internetu
Poslovi počinju između svibnja i rujna, a prva radna mjesta – od promatrača vremena do tehničara za dizel motore – već su objavljena na internetu. U nadolazećim tjednima uslijedit će i ponude za voditelje stanica ili zoološke terenske asistente.
Ono što zvuči kao pustolovni odmor zapravo je prava prilika za karijeru. Stanice na Antarktici su samoodržive mini-zajednice koje postižu velike znanstvene rezultate, primjerice u istraživanju klime. Za to je potreban snažan tim: “Stolari, kuhari, mehaničari – obični ljudi s običnim zanimanjima, ali na neobičnom mjestu”, kaže voditelj stanice Mike Brian.
Život među pingvinima i tuljanima
BAS je vodeći svjetski centar za polarna istraživanja. Njihovi istraživači su 1985. otkrili ozonsku rupu, a danas proučavaju kako se smrznuti dijelovi našeg planeta mijenjaju s klimatskim zatopljenjem.
Tko se odvažio na skok na Antarktiku, ima što ispričati. Zoologinja Jess Callaghan živi na subantarktičkom otoku Južna Georgija između 45.000 zlatouhih pingvina i tuljana krznaša. “Posao iz snova za sve koji vole životinje”, oduševljeno priča Jess. Bilo da ste avanturist, majstor ili ljubitelj životinja – tko ovdje radi, vraća se s pričama koje se ne zaboravljaju cijeli život.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
