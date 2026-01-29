Kijev spriječio sabotažu: Otkrili rusku "krticu" u svojoj mornarici

Ukrajinska Služba sigurnosti (SBU), zajedno s vojnim vrhom, objavila je da je spriječila zavjeru dvostrukog agenta iz vlastitih redova kojeg je Moskva zadužila za prikupljanje lokacija ukrajinskih baza dronova.
Kijev je u četvrtak objavio da je osujetio ruski pokušaj napada na baze ukrajinskih pomorskih dronova, zahvaljujući otkrivanju krtice unutar Ukrajinske mornarice. Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) navela je u priopćenju da je uhićen “pripadnik brigade za besposadne letjelice za specijalne namjene Ukrajinske mornarice”. Osumnjičenik je, prema navodima, bio vrbovan od strane ruske obavještajne službe preko poznanika, prenosi Kyiv Post.
SBU je priopćio da je protuobavještajna operacija uključivala i najviše zapovjednike ukrajinske vojske, uključujući glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog.
“Vojna protuobavještajna služba Službe sigurnosti, uz pomoć glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine i zapovjednika Ratne mornarice Oružanih snaga Ukrajine, spriječila je ruski zračni napad na ukrajinske postrojbe koje upravljaju pomorskim dronovima”, navodi se u priopćenju.
Prema SBU-u, osumnjičenik je imao zadatak prikupljati i prosljeđivati koordinate i kretanja ukrajinskih dronova Sea Baby i Magura, no uhićen je prije nego što su ti podaci procurili.
“Djelatnici SBU-a djelovali su preventivno: unaprijed su razotkrili doušnika, dokumentirali njegova kaznena djela i uhitili ga dok je pripremao koordinate za ruski raketni napad”, navela je agencija, dodajući da su poduzete mjere “za osiguranje lokacija Obrambenih snaga u zoni neprijateljskog izviđanja”.
Prilikom uhićenja zaplijenjen je pametni telefon koji je korišten za komunikaciju s poznanikom koji je navodno prosljeđivao povjerljive podatke o vojnom osoblju ruskoj obavještajnoj službi. SBU nije precizirao koja je točno grana ruske obavještajne zajednice stajala iza ove zavjere.
Osumnjičenik je službeno obaviješten o sumnji – što je u Ukrajini korak prije podizanja optužnice – zbog odavanja povjerljivih podataka tijekom ratnog stanja. Iako je SBU u priopćenju osumnjičenika nazvao “krticom”, što upućuje na dugogodišnjeg ubačenog agenta, nisu navedeni detalji o tome koliko je dugo surađivao s Rusima. Ako je bio vrbovan tek nedavno, preciznije bi ga bilo opisati kao dvostrukog agenta.
Ukrajinski pomorski dronovi predstavljaju velik problem za Moskvu, posebno za Crnomorsku flotu. Unatoč maloj mornarici, ukrajinski dronovi više su puta oštetili ili ometali ruske brodove – uključujući desantne brodove, ophodne brodice i opskrbna plovila – prisilivši Moskvu da veći dio Crnomorske flote premjesti iz okupiranog Krima u Novorosijsk na ruskom kopnu, zbog straha od daljnjih napada.
Od kraja 2025. godine ukrajinski pomorski dronovi počeli su ciljati i naftne tankere koji zaobilaze sankcije na rusku naftu, s ciljem smanjenja ruskih prihoda od izvoza nafte. Početkom siječnja napad dronom oštetio je naftni tanker povezan s takozvanom ruskom “flotom iz sjene” u Crnom moru, nedaleko od obale Turske.
