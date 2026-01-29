Kijev spriječio sabotažu: Otkrili rusku "krticu" u svojoj mornarici

Osumnjičenik je službeno obaviješten o sumnji – što je u Ukrajini korak prije podizanja optužnice – zbog odavanja povjerljivih podataka tijekom ratnog stanja. Iako je SBU u priopćenju osumnjičenika nazvao “krticom”, što upućuje na dugogodišnjeg ubačenog agenta, nisu navedeni detalji o tome koliko je dugo surađivao s Rusima. Ako je bio vrbovan tek nedavno, preciznije bi ga bilo opisati kao dvostrukog agenta.