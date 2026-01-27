Oglas

ISPROBAJTE

Dva sastojka dovoljna su za uštipke koji ne upijaju ulje: A gotovi su za pet minuta

author
N1 Info
|
27. sij. 2026. 18:24
pexels-tom-adabi-111149714-9673773
Pexels / Ilustracija

Zaboravite masne prste i dugotrajno čekanje. Ovi uštipci koji ne upijaju ulje spas su za doručak. Gotovi su za 5 minuta, hrskavi izvana, a mekani iznutra. Isprobajte odmah!

Oglas

Sve što vam treba za savršen doručak su brašno i mineralna voda. Pomiješajte ova dva sastojka, ispržite ih i dobit ćete hrskave zalogaje bez ijedne kapi viška masnoće, piše Krstarica.

Bake su nas učile da tijesto mora „odmarati“ satima pokraj štednjaka. Ova verzija uštipaka dokazuje da to baš i nije cijela istina. Zašto biste bacali novac na litre ulja i gubili živce čekajući kvasac? Budite pametniji i riješite problem doručka dok se prva jutarnja kava još hladi. Ovo je spas za svaki novčanik i svačiji želudac, a okus podsjeća na najbolje dane djetinjstva.

Kako se pripremaju uštipci koji ne piju ulje?

Zaboravite na skupe namirnice i kompliciranu pripremu – radite ovo kao pravi majstor:

  • Samo dva sastojka: U zdjeli pomiješajte čašu brašna i čašu mineralne vode dok ne dobijete glatku smjesu.
  • Prava gustoća: Smjesa treba biti gušća od one za palačinke, ali i dalje mora kliziti s žlice.
  • Vruće ulje: Žlicom spuštajte smjesu u dobro zagrijano ulje – to je ključno kako bi se pore tijesta odmah zatvorile.
  • Gotovo za tren: Pržite kratko, dok ne porumene s obje strane i ne poprime zlatnu boju.
  • Suhi kao barut: Ovi uštipci neće vam zamastiti prste.

Caka koju pekari skrivaju

Želite da budu još bolji i da susjedstvo pukne od zavisti? Evo trika koji vrijedi zlata:

  • Kap rakije: Dodajte žličicu domaće rakije u smjesu – ona stvara nevidljivu barijeru protiv masnoće.
  • Prašak za pecivo: Ako imate vrećicu pri ruci, dodajte je za dodatnu mekoću i prozračnu strukturu.

Ovi uštipci koji ne piju ulje nisu samo običan recept, već trenutak čiste sreće za cijelu obitelj. Ne čekajte – iznenadite svoje najmilije već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo čudo!

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kvasac recept uštipak uštipci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ