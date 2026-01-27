Dva sastojka dovoljna su za uštipke koji ne upijaju ulje: A gotovi su za pet minuta

Zaboravite masne prste i dugotrajno čekanje. Ovi uštipci koji ne upijaju ulje spas su za doručak. Gotovi su za 5 minuta, hrskavi izvana, a mekani iznutra. Isprobajte odmah!
Sve što vam treba za savršen doručak su brašno i mineralna voda. Pomiješajte ova dva sastojka, ispržite ih i dobit ćete hrskave zalogaje bez ijedne kapi viška masnoće, piše Krstarica.
Bake su nas učile da tijesto mora „odmarati“ satima pokraj štednjaka. Ova verzija uštipaka dokazuje da to baš i nije cijela istina. Zašto biste bacali novac na litre ulja i gubili živce čekajući kvasac? Budite pametniji i riješite problem doručka dok se prva jutarnja kava još hladi. Ovo je spas za svaki novčanik i svačiji želudac, a okus podsjeća na najbolje dane djetinjstva.
Kako se pripremaju uštipci koji ne piju ulje?
Zaboravite na skupe namirnice i kompliciranu pripremu – radite ovo kao pravi majstor:
- Samo dva sastojka: U zdjeli pomiješajte čašu brašna i čašu mineralne vode dok ne dobijete glatku smjesu.
- Prava gustoća: Smjesa treba biti gušća od one za palačinke, ali i dalje mora kliziti s žlice.
- Vruće ulje: Žlicom spuštajte smjesu u dobro zagrijano ulje – to je ključno kako bi se pore tijesta odmah zatvorile.
- Gotovo za tren: Pržite kratko, dok ne porumene s obje strane i ne poprime zlatnu boju.
- Suhi kao barut: Ovi uštipci neće vam zamastiti prste.
Caka koju pekari skrivaju
Želite da budu još bolji i da susjedstvo pukne od zavisti? Evo trika koji vrijedi zlata:
- Kap rakije: Dodajte žličicu domaće rakije u smjesu – ona stvara nevidljivu barijeru protiv masnoće.
- Prašak za pecivo: Ako imate vrećicu pri ruci, dodajte je za dodatnu mekoću i prozračnu strukturu.
Ovi uštipci koji ne piju ulje nisu samo običan recept, već trenutak čiste sreće za cijelu obitelj. Ne čekajte – iznenadite svoje najmilije već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo čudo!
