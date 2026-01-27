Dva sastojka dovoljna su za uštipke koji ne upijaju ulje: A gotovi su za pet minuta

Bake su nas učile da tijesto mora „odmarati“ satima pokraj štednjaka. Ova verzija uštipaka dokazuje da to baš i nije cijela istina. Zašto biste bacali novac na litre ulja i gubili živce čekajući kvasac? Budite pametniji i riješite problem doručka dok se prva jutarnja kava još hladi. Ovo je spas za svaki novčanik i svačiji želudac, a okus podsjeća na najbolje dane djetinjstva.