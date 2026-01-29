Kruže glasine o dogovoru Rusije i Ukrajine: "Ruski vojnici su u 7 ujutro dobili zapovijed"

Pojavile su se glasine da su ruskim i ukrajinskim snagama navodno izdane zapovijedi da privremeno obustave međusobne napade na energetsku infrastrukturu, prema navodima blogera i ratnih dopisnika koji izvještavaju s obje strane.
Proruski bloger blizak Kremlju Vladimir Romanov prvi je napisao da su, navodno od 7 sati ujutro u četvrtak, ruskim postrojbama zabranjeni napadi na "bilo kakve infrastrukturne objekte diljem Ukrajine”, uključujući Kijev i njegovu okolicu, pri čemu bi stanka, prema tim navodima, trebala trajati do 3. veljače, piše Kyiv Post.
Romanov je kasnije objavio ono što je naveo kao navodni tekst zapovijedi, a koji glasi:
"Isključiti napade na ciljeve unutar Kijeva i Kijevske regije te diljem cijele Ukrajine na objekte energetske infrastrukture – uključujući trafostanice, termoelektrane, hidroelektrane, skladišta plina, naftna skladišta i spremnike goriva – od 28. siječnja 2026. godine do daljnjih uputa.”
U međuvremenu, ukrajinski kanal Supernova+ izvijestio je da slična zapovijed postoji i na ukrajinskoj strani: vojnicima je navodno naređeno da ne gađaju rusku energetsku infrastrukturu.
Navodna stanka, čini se, povezana je s trilateralnim razgovorima održanima u Abu Dhabiju 23. i 24. siječnja, u kojima su sudjelovale i Sjedinjene Američke Države, a na kojima se, prema izvješću Financial Timesa, raspravljalo o obustavi napada na ukrajinska energetska postrojenja u zamjenu za to da se Kijev suzdrži od napada na ruska naftna postrojenja i tankere.
Još jedan proruski ratni kanal, Belorusskiy Silovik, naveo je da je nekoliko ruskih postrojbi dobilo usmene upute, iako još nisu svi vojnici upoznati s njima. Istodobno je Nikolaevsky Vanek, jedan od najvećih ukrajinskih kanala za praćenje zračnih uzbuna – za koji se vjeruje da je povezan s visokim ukrajinskim dužnosnikom – upozorio da "ne postoji konačan dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu”, dodavši da je svaka pauza vjerojatno privremena te da ruske snage vjerojatno neće u potpunosti zaustaviti svoje napade.
Upitan o navodnom "energetskom primirju”, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je: "Za sada to ne mogu komentirati.” Ova izvješća dolaze u vrijeme iznimno nepovoljnih vremenskih prognoza. Prema ukrajinskoj Državnoj službi za izvanredne situacije, od 1. do 3. veljače u cijeloj se zemlji očekuje nagli pad temperatura.
Nijedna vlada nije službeno potvrdila ova izvješća.
