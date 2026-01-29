Kruže glasine o dogovoru Rusije i Ukrajine: "Ruski vojnici su u 7 ujutro dobili zapovijed"

Još jedan proruski ratni kanal, Belorusskiy Silovik, naveo je da je nekoliko ruskih postrojbi dobilo usmene upute, iako još nisu svi vojnici upoznati s njima. Istodobno je Nikolaevsky Vanek, jedan od najvećih ukrajinskih kanala za praćenje zračnih uzbuna – za koji se vjeruje da je povezan s visokim ukrajinskim dužnosnikom – upozorio da "ne postoji konačan dogovor o obustavi napada na energetsku infrastrukturu”, dodavši da je svaka pauza vjerojatno privremena te da ruske snage vjerojatno neće u potpunosti zaustaviti svoje napade.