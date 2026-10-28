Učiteljica 17 godina primala plaću, a nije radila

Slučaj 62-godišnje učiteljice iz Duisburga, koja je 17 godina bila na bolovanju uz punu plaću, izazvao je veliko negodovanje u Njemačkoj. Iako godinama nije radila u struci, nastavila je primati redovita primanja, uključujući povećanja plaće i odštete za neiskorišteni godišnji odmor. Sada bi se zbog sumnje na prijevaru mogla suočiti s ozbiljnim kaznenim posljedicama, prenosi Fenix magazin.