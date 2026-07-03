Velika promjena: Njemačka na nogama zbog novih pravila za bolovanja

Predsjednik sindikata ver.di Frank Werneke upozorio je da će radnici s gripom ili drugim zaraznim bolestima morati odlaziti u prepune čekaonice samo kako bi dobili potvrdu za poslodavca. Slične kritike iznijeli su socijalna udruga VdK, Savez državnih službenika te oporbeni Zeleni i Ljevica, koji smatraju da će mjera dodatno opteretiti zdravstveni sustav i povećati birokraciju.