Ukrajinske majke su u teškoj dilemi dok se pojačavaju ruski napadi

Novinarka i istraživačica umjetnosti Anna Lodyhina jedna je od majki koje su odlučile ponovno otići iz Kijeva. Nakon početka invazije sa sinom se preselila u Varšavu, ali se dvije godine poslije vratila u ukrajinsku prijestolnicu. Zbog novih napada noći je često provodila s petogodišnjim sinom u podzemnoj željeznici jer njihova zgrada nema sklonište.