OSTATI ILI OTIĆI?
Ukrajinske majke su u teškoj dilemi dok se pojačavaju ruski napadi
Sve učestaliji ruski napadi dronovima i projektilima na Kijev prisiljavaju brojne ukrajinske obitelji da ponovno razmišljaju o odlasku iz svojih domova.
Posebno su teške odluke pred majkama koje pokušavaju zaštititi djecu, a istodobno im omogućiti koliko-toliko normalno djetinjstvo u zemlji u kojoj rat traje već gotovo pet godina.
Kako prenosi Kyiv Independent, mnoge obitelji koje su nakon početka ruske invazije 2022. napustile Ukrajinu u međuvremenu su se vratile. Međutim, intenziviranje napada tijekom ljeta i jeseni ponovno ih je suočilo s pitanjem sigurnosti.
Novinarka i istraživačica umjetnosti Anna Lodyhina jedna je od majki koje su odlučile ponovno otići iz Kijeva. Nakon početka invazije sa sinom se preselila u Varšavu, ali se dvije godine poslije vratila u ukrajinsku prijestolnicu. Zbog novih napada noći je često provodila s petogodišnjim sinom u podzemnoj željeznici jer njihova zgrada nema sklonište.
Dok je dječak spavao na betonskom podu, ona je ostajala budna. Dugotrajan nedostatak sna počeo je utjecati na njezino zdravlje i koncentraciju, a sve je teže uspijevala nastaviti i volonterski rad kojim je pomagala ukrajinskoj vojsci.
Početkom rujna preselila se sa sinom u Lavov, na zapadu zemlje. Ondje su napokon počeli mirnije spavati, ali ni taj grad više nije potpuno siguran. Ruski napadi i zračne uzbune postaju učestaliji i u zapadnoj Ukrajini.
Lodyhina se priprema i za moguću energetsku krizu tijekom zime. U novom stanu provjerila je sustave grijanja i plina te nabavila prijenosni generator, svjesna da bi ruski napadi na infrastrukturu mogli ostaviti stanovnike bez struje, vode i grijanja.
Sličnu odluku donijela je 33-godišnja Anna Ablitsova, majka četverogodišnjeg Mikite. Presudan je bio napad u neposrednoj blizini njihova doma, nakon kojeg je dječak prestrašen dotrčao majci u zagrljaj. Dodatno ju je zabrinjavalo što je sin velik dio vremena u vrtiću provodio u podzemnom skloništu.
Neke odlučuju ostati unatoč opasnosti
Obitelj se odlučila preseliti u Luck, grad udaljen približno pet sati vožnje od Kijeva. Iako su im posao, rodbina i velik dio života ostali u glavnom gradu, Ablitsova smatra da je privremeni odlazak važan za dobrobit djeteta. Planiraju ostati najmanje šest mjeseci.
Ipak, ni Luck nije pošteđen napada. U ruskom napadu dronom 14. listopada ondje je poginulo šest civila.
Za razliku od njih, 38-godišnja književnica Nina Shkurba odlučila je ostati u Kijevu s devetogodišnjim sinom i šesnaestogodišnjom kćeri. Nakon početka invazije živjela je u španjolskom Santanderu, no dvije i pol godine poslije vratila se u Ukrajinu.
Unatoč pogoršanju sigurnosne situacije, zasad ne želi ponovno napustiti domovinu. Obitelj povremeno odlazi u vikendicu na rubu grada kako bi se odmorila od svakodnevnog stresa. Ipak, opasnost utječe na njihov život. Zbog prijetnje napadima dronovima morali su otkazati planirane dječje rođendane u trgovačkim centrima.
Shkurba je tijekom boravka u Španjolskoj napisala knjigu o osjećaju pripadnosti, koja je potom objavljena u Ukrajini. Gotovo cijela naklada uništena je u kolovozu kada je ruski napad pogodio njezina izdavača.
Iako ne planira odlazak, obnavlja španjolske dokumente za sebe i djecu kako bi bila spremna ako se okolnosti dodatno pogoršaju.
Stanovnici Kijeva sve se više prilagođavaju životu pod gotovo neprekidnim zračnim uzbunama. Tijekom 30. rujna upozorenje na zračnu opasnost trajalo je više od 20 sati, a mnoge obitelji izbjegavaju trgovačke centre, kolodvore i druga mjesta na kojima bi ih napad mogao zateći bez odgovarajuće zaštite.
Za majke koje su otišle, kao i za one koje su ostale, rat je promijenio svakodnevicu i način na koji njihova djeca odrastaju. Odluka o odlasku pritom ne znači nužno i pronalazak trajne sigurnosti jer se ruski napadi nastavljaju i daleko od bojišnice.
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