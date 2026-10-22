UZAVRELA SITUACIJA
VIDEO / Kaos u albanskom parlamentu: Međusobno se potukli zastupnici, predsjednika gađali bocom
Albanski zastupnici potukli su se u parlamentu, dok opozicija optužuje vladu za žestoko nasilje nad prosvjednicima koji traže odlazak premijera Edija Rame, nakon tjedan dana nereda u glavnom gradu Tirani.
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Tijekom glasovanja predviđenog dnevnim redom oporbeni su se zastupnici okupili pred govornicom predsjednika parlamenta tražeći prekid sjednice zbog nemira.
Skupina je istaknula fotografije na kojima se vide lice i ozljede prosvjednika kojeg su navodno pretukli policajci. Potom su u smjeru predsjednika bačeni voda i dokumenti, što je izazvalo naguravanje s drugim parlamentarcima.
Takvi prizori nisu rijetkost u albanskom parlamentu, u kojem su i u prošlosti izbijali slični incidenti.
"Opozicijski zastupnici danas su odlučili postati glasom studentskih zahtjeva", izjavio je u priopćenju Sali Berisha, čelnik oporbe i predsjednik Demokratske stranke.
Pirro Vengu, zastupnik Socijalističke stranke premijera Edija Rame, optužio je na društvenim mrežama oporbu da pokušava "iskoristiti nerede kao put za povratak na vlast".
U četvrtak se nekoliko stotina prosvjednika okupilo ispred zgrade parlamenta za vrijeme sjednice, no nikakvi sukobi nisu izbili.
U srijedu navečer na ulicama Tirane zabilježeni su samo manji incidenti. Prosvjedni pokret koji predvode studenti pozvao je na nacionalno okupljanje u subotu.
Oni prosvjeduju tražeći bolju potporu obrazovanju i ponavljajući višemjesečne pozive za ostavkom Rame, kojeg optužuju za korupciju.
Više od tristo ljudi, među kojima je mnogo policajaca, ozlijeđeno je u sukobima, a deseci prosvjednika privedeni su.
Protuvladini prosvjedi u toj balkanskoj zemlji počeli su u svibnju zbog spornog projekta izgradnje turističkog kompleksa povezanog s obitelji američkog predsjednika Donalda Trumpa.
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