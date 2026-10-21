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Herojska reakcija

VIDEO / Majka otišla u trgovinu dok je dijete spavalo, djevojčica završila viseći s 12. kata, spašavali je susjedi

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N1 Info
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21. lis. 2026. 14:32
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kinadjeoj
X / Screenshot

Trogodišnja djevojčica spašena je u kineskom gradu Zhangpingu nakon što je visjela s prozora na 12. katu zgrade, gdje joj je glava zapela između metalnih rešetki.

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Incident se dogodio prije četiri dana, 17. listopada ujutro, a dijete je ostalo visjeti s vanjske strane zgrade. Snimka se proširila društvenim mrežama.

Jedan od susjeda primijetio je dijete, odmah poslao fotografije u zajedničku chat grupu stanara i zatražio pomoć. Na snimci se vidi kako se djevojčica rukama drži za ogradu. Zaštitari i osoblje zgrade brzo su reagirali i ušli u stan na 11. katu, točno ispod stana u kojem je bila djevojčica, prenosi Index.

Kroz prozor su se nagnula dvojica muškaraca i podmetnula stolac pod dijete. Time su je pridržali, rasteretili joj težinu i držali je na sigurnom do dolaska vatrogasaca.

Stanari su lokalnim medijima izjavili da je djevojčica u trenutku nesreće bila sama kod kuće. Otac joj je bio na poslu, a majka je otišla u trgovinu dok je dijete spavalo.

Pretpostavlja se da se djevojčica provukla kroz rešetke, nakon čega joj je glava zapela.

Po dolasku vatrogasaca, djevojčica je spuštena na sigurno i prevezena u bolnicu na pregled.

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