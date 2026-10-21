Herojska reakcija
VIDEO / Majka otišla u trgovinu dok je dijete spavalo, djevojčica završila viseći s 12. kata, spašavali je susjedi
Trogodišnja djevojčica spašena je u kineskom gradu Zhangpingu nakon što je visjela s prozora na 12. katu zgrade, gdje joj je glava zapela između metalnih rešetki.
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Incident se dogodio prije četiri dana, 17. listopada ujutro, a dijete je ostalo visjeti s vanjske strane zgrade. Snimka se proširila društvenim mrežama.
太惊险了😱爸爸去上班，妈妈早起去买菜，一岁多的孩子被挂16楼阳台。 后续被众人合力救下🙏 https://t.co/2cMDzwVuIc— 小牛 (@Xiaoniu6161) October 17, 2026
Jedan od susjeda primijetio je dijete, odmah poslao fotografije u zajedničku chat grupu stanara i zatražio pomoć. Na snimci se vidi kako se djevojčica rukama drži za ogradu. Zaštitari i osoblje zgrade brzo su reagirali i ušli u stan na 11. katu, točno ispod stana u kojem je bila djevojčica, prenosi Index.
Kroz prozor su se nagnula dvojica muškaraca i podmetnula stolac pod dijete. Time su je pridržali, rasteretili joj težinu i držali je na sigurnom do dolaska vatrogasaca.
Stanari su lokalnim medijima izjavili da je djevojčica u trenutku nesreće bila sama kod kuće. Otac joj je bio na poslu, a majka je otišla u trgovinu dok je dijete spavalo.
Pretpostavlja se da se djevojčica provukla kroz rešetke, nakon čega joj je glava zapela.
Po dolasku vatrogasaca, djevojčica je spuštena na sigurno i prevezena u bolnicu na pregled.
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