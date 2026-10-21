VIDEO / Majka otišla u trgovinu dok je dijete spavalo, djevojčica završila viseći s 12. kata, spašavali je susjedi

Jedan od susjeda primijetio je dijete, odmah poslao fotografije u zajedničku chat grupu stanara i zatražio pomoć. Na snimci se vidi kako se djevojčica rukama drži za ogradu. Zaštitari i osoblje zgrade brzo su reagirali i ušli u stan na 11. katu, točno ispod stana u kojem je bila djevojčica, prenosi Index.