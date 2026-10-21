"ŠTO SMRDI NA KAJZERICI?"
HDZ objavio snimku konjskog gnoja na Hipodromu: "Cijeli kvart se guši u smradu"
Na zagrebačkom Hipodromu nagomilale su se hrpe gnoja iz kojih se, prema snimci koju je objavio HDZ Kajzerica, diže para, a iz te stranke tvrde da se neugodan miris širi okolnim kvartom.
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Na Facebook stranici HDZ-a Kajzerica objavljena je snimka hrpa gnoja na zagrebačkom Hipodromu, uz upozorenje na neugodne mirise koji, kako tvrde, smetaju stanovnicima tog dijela grada.
"Što li to točno smrdi na Kajzerici? Gnoj na Hipodromu se pari, a cijeli kvart guši u smradu... Do kada ćemo ovo trpjeti?", poručili su iz HDZ-a Kajzerica.
Čeka se odgovor nadležne ustanove
Za sada nema podataka o količini gnoja koja se trenutačno nalazi na Hipodromu, koliko je dugo ondje odložena ni kada je posljednji put odvezena.
Zbog toga je Večernji list poslao upit Ustanovi za upravljanje sportskim objektima (USO), koja je zadužena i za upravljanje zagrebačkim Hipodromom.
Između ostalog, zatražili su informacije o učestalosti odvoza gnoja, odgovornosti za njegovo zbrinjavanje te usklađenosti trenutačnog načina skladištenja s važećim propisima.
Upitali su i je li ustanova upoznata s pritužbama stanovnika Kajzerice na neugodne mirise. Odgovore će objaviti nakon što ih zaprime.
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