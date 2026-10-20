PLJAČKE I SUKOBI S POLICIJOM
VIDEO / Meloni šalje 500 vojnika u Milano nakon kaosa na ulicama, luksuzne trgovine zatvaraju vrata
Talijanska vlada planira poslati 500 vojnika u Milano nakon dvodnevnih nereda tijekom kojih su prosvjednici sukobljavali s policijom, pljačkali trgovine i uništavali imovinu, dok su se trgovci u strahu od novih izgreda počeli povlačiti iz gradskog središta.
Talijanska vlada poslat će 500 vojnika kako bi pomogla u održavanju reda u Milanu, najavio je u ponedjeljak potpredsjednik vlade Matteo Salvini, nakon dva dana nasilnih nereda u kojima su se demonstranti sukobljavali s policijom, pljačkali trgovine i uništavali imovinu.
Raspoređivanje vojnika trebalo bi biti dio paketa sigurnosnih mjera o kojem će se odlučivati na sjednici vlade u utorak, piše Guardian. U međuvremenu su trgovine u središtu Milana počele ranije zatvarati svoja vrata i zaštititi izloge daskama, strahujući od novog vala nasilja u financijskom središtu Italije.
"Od riječi do djela: još 500 vojnika za obranu Milana", napisao je Salvini na društvenim mrežama. On je čelnik desne stranke Liga, koja sudjeluje u vladajućoj koaliciji.
Luksuzne trgovine uklanjaju robu iz izloga
U poznatoj milanskoj trgovačkoj četvrti Via Montenapoleone, u kojoj se nalaze trgovine luksuznih brendova poput Chanela, Tiffanyja i Diora, većina je trgovina iz predostrožnosti uklonila robu iz izloga. Ulicama su patrolirali policajci, dok je na ulicama bilo tek nekoliko turista.
Tijekom vikenda nekoliko stotina prosvjednika s kapuljačama, među kojima je velik broj navodno bio maloljetan, palilo je kontejnere i pljačkalo trgovine u središtu grada. Nasilje je izbilo nakon što su se u subotu održali prosvjedi zbog loših javnih usluga i rastućih životnih troškova, koji su u početku bili mirni.
Među opljačkanim trgovinama bili su sportski lanci Decathlon i Arc'teryx te poslovnice telekomunikacijske tvrtke Vodafone, pokazale su televizijske snimke. Trgovine odjećom Levi's i Under Armour, kao i Decathlon, zaštitile su izloge kartonskim pločama i drvenim daskama.
Meloni najavljuje odlučan odgovor
Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je nasilje te je u ponedjeljak održala sastanak s ministrima i čelnicima sigurnosnih službi kako bi razmotrili situaciju. Meloni sljedeće godine očekuju nacionalni izbori.
"Vlada će odlučno odgovoriti na ove napade na državu, među ostalim mjerama usmjerenima na suzbijanje nasilja maloljetnika", napisao je na društvenoj mreži X ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji je također potpredsjednik vlade.
Prema pisanju talijanskog lista Corriere della Sera, Meloni razmatra mogućnost produljenja preventivnog zadržavanja maloljetnika i pooštravanja mjera protiv maloljetničkih bandi. Razmatra se i ubrzavanje donošenja pojedinih odredbi postojećeg zakona o sigurnosti, koji je trenutačno u saborskoj proceduri.
Talijanska policija izvijestila je da je tijekom nedjeljnih nereda u Milanu privela 271 mladu osobu. Od onih koji su dovedeni u policijske postaje, 32 osobe su uhićene, među njima 23 maloljetnika i 13 stranih državljana. Još 28 osoba prijavljeno je pravosudnim tijelima.
Nasilje i u drugim gradovima na sjeveru Italije
Neredi u Milanu uslijedili su nakon sukoba koji su se u subotu dogodili i u drugim gradovima na sjeveru Italije, među kojima su Bologna, Brescia, Bergamo i Torino. Prema policijskom izvješću objavljenom u nedjelju, u tim je sukobima uhićeno 28 prosvjednika.
Događaji u Italiji podsjećaju na nemire u susjednoj Francuskoj, gdje su stotine tisuća ljudi u subotu izašle na ulice zbog rastućih životnih troškova i pogoršanja kvalitete javnih usluga. Ondje su izbili neki od najnasilnijih prosvjeda posljednjih godina.
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