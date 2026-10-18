Pirotehnika, barikade...
VIDEO / Buknuli prosvjedi protiv troškova života i u Italiji
Mirni prosvjedi u Italiji protiv visokih troškova života postali su nasilni kao i u susjednoj Francuskoj, prenosi u nedjelju talijanska novinska agencija ANSA.
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Najveći prosvjed bio je u Milanu gdje su maskirani mladići u crnom na središnjem trgu Duomo gađali policiju pirotehničkim sredstvima i podigli barikade, piše ANSA. Policija je u početku bila prisiljena povući se i pričekati pojačanje.
Sukobi u kojima su prosvjednici bacali kamenje i pirotehniku na policiju izbili su i u drugim gradovima, uključujući Torino, Bolognu i Bergamo. Samo u Milanu ozlijeđeno je najmanje četvero policajaca i 20 prosvjednika. Uhićeno je više od 50 ljudi, od kojih su polovica maloljetnici.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je nasilje. Lijevi gradonačelnik Milana Giuseppe Sala također je osudio nemire, no i izrazio razumijevanje za nezadovoljstvo ljudi.
🇮🇹 Protests also took place in Italy amid dissatisfaction with the rising cost of living and the housing crisis Protest in Milan turned into hours of clashes near the Duomo Cathedral as masked youths attacked police and set fires in the city center. Similar clashes broke out in Bologna and Turin.— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 18, 2026
„Razlozi za prosvjed bili su razumljivi. No nasilje nad policijom i velika šteta nanesena gradu ne mogu se opravdati".
Osobe s niskim i srednjim primanjima u Italiji su posebno teško pogođene inflacijom i visokim cijenama benzina i dizela, a u velikim gradovima vlada velika stambena kriza, piše dpa.
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