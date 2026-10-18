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Pirotehnika, barikade...

VIDEO / Buknuli prosvjedi protiv troškova života i u Italiji

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Hina
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18. lis. 2026. 13:59
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A barricade of cardboards and trash is set on fire as demonstrators clash with Police during an anti-government protest organized by the Italia in Piazza movement, at Piazza Duomo in Milan, on October 17, 2026.
Piero CRUCIATTI / AFP

Mirni prosvjedi u Italiji protiv visokih troškova života postali su nasilni kao i u susjednoj Francuskoj, prenosi u nedjelju talijanska novinska agencija ANSA.

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Najveći prosvjed bio je u Milanu gdje su maskirani mladići u crnom na središnjem trgu Duomo gađali policiju pirotehničkim sredstvima i podigli barikade, piše ANSA. Policija je u početku bila prisiljena povući se i pričekati pojačanje. 

Sukobi u kojima su prosvjednici bacali kamenje i pirotehniku na policiju izbili su i u drugim gradovima, uključujući Torino, Bolognu i Bergamo. Samo u Milanu ozlijeđeno je najmanje četvero policajaca i 20 prosvjednika. Uhićeno je više od 50 ljudi, od kojih su polovica maloljetnici. 

Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je nasilje. Lijevi gradonačelnik Milana Giuseppe Sala također je osudio nemire, no i izrazio razumijevanje za nezadovoljstvo ljudi. 

„Razlozi za prosvjed bili su razumljivi. No nasilje nad policijom i velika šteta nanesena gradu ne mogu se opravdati".

Osobe s niskim i srednjim primanjima u Italiji su posebno teško pogođene inflacijom i visokim cijenama benzina i dizela, a u velikim gradovima vlada velika stambena kriza, piše dpa. 

Teme
inflacija italija kriza troškova života nasilni prosvjedi sukobi s policijom

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