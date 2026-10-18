Sukobi u kojima su prosvjednici bacali kamenje i pirotehniku na policiju izbili su i u drugim gradovima, uključujući Torino, Bolognu i Bergamo. Samo u Milanu ozlijeđeno je najmanje četvero policajaca i 20 prosvjednika. Uhićeno je više od 50 ljudi, od kojih su polovica maloljetnici.