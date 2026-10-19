OD FRANCUSKE DO BALKANA
VIDEO / Zašto je Europa u plamenu? Šire se nasilni prosvjedi, tisuće nezadovoljnih na ulicama
Prosvjedi koji su posljednjih tjedana zahvatili Francusku, Španjolsku i Portugal, a proširili se i na druge europske zemlje, potaknuti su nezadovoljstvom stanjem u obrazovanju, sve skupljim stanovanjem i rastućim troškovima života.
U Francuskoj su prosvjede predvodili srednjoškolci koji su se sukobili s policijom tijekom demonstracija zbog dugog boravka u školi, manjka nastavnika, lošeg stanja školskih zgrada i netransparentnog sustava upisa na sveučilišta. Zbog nepopunjenih radnih mjesta učenici redovito ostaju bez nastave i po nekoliko mjeseci.
Studentskim povorkama pridružili su se i drugi građani nezadovoljni rastom životnih troškova, uključujući cijene goriva koje su porasle nakon američkih bombardiranja i praktičnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.
Prosvjede je podržala i Francuska opća konfederacija rada (CGT), jedan od najvećih sindikata u zemlji, koja zahtijeva niže cijene, veće mirovine i rast plaća.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron približava se kraju svog drugog mandata u Elizejskoj palači.
Što traže prosvjednici u Španjolskoj i Portugalu?
U Španjolskoj su aktivisti u rujnu izašli na ulice zbog visokih cijena stanovanja, piše Guardian. Neposredan povod bila je deložacija 87-godišnje žene iz njezina doma nakon što joj je investicijski fond povisio stanarinu za 230 posto. Maricarmen Abascal umrla je dva tjedna poslije, nakon što je primljena u bolnicu.
Prosvjednici traže snižavanje najamnina, zaustavljanje deložacija i zabranu kupnje stambenih nekretnina investicijskim fondovima.
Slični zahtjevi odjeknuli su i u Portugalu, gdje se u subotu nekoliko stotina ljudi okupilo u središtu Lisabona. Prema službenim podacima, cijene nekretnina u Portugalu porasle su za 124 posto između 2015. i 2024. godine, što je približno dvostruko više od prosjeka Europske unije.
Prosvjedi u Milanu zbog kućnih troškova, u Albaniji ljudi na ulicama zbog korupcije, nedostatka radnih mjesta...
Nezadovoljstvo kućnim troškovima obilježilo je i prosvjede u talijanskom Milanu. Povorka koja je u subotu počela mirno završila je nasiljem, kada su maskirani izgrednici bacali kamenje, komade pločnika i druge predmete na policiju za razbijanje nereda. Zapalili su i barikade napravljene od barskih stolova.
U Albaniji su u nedjelju ušli u šesti dan prosvjedi protiv premijera Edija Rame. Demonstranti izražavaju nezadovoljstvo zbog percipirane korupcije, nedostatka radnih mjesta i lošeg stanja u obrazovanju.
Kada su prosvjedi počeli?
Prosvjedi zbog stanja u obrazovanju u Francuskoj počeli su krajem rujna, tjedan dana nakon početka školske godine. Od tada su se intenzivirali, a vrhunac su dosegnuli u subotu.
Isti dan održani su i prvi prosvjedi zbog troškova života u Italiji, Portugalu i Belgiji.
U Albaniji demonstracije traju još od ljeta, a pokrenuo ih je kontroverzni projekt luksuznog turističkog kompleksa na obali, koji podupire Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Jesu li prosvjedi doveli do promjena?
Francuska vlada najavila je angažiranje dodatnih 3000 zamjenskih nastavnika kako bi ublažila nedostatak osoblja te uključivanje učenika u donošenje odluka o školama.
Odustala je i od planiranog povećanja pojedinih upisnih pristojbi na sveučilištima, koje je bilo predviđeno proračunom za sljedeću godinu.
Nakon prosvjeda zbog cijena goriva sredinom rujna, Elizejska palača objavila je da će vlada povećati subvencije za benzin za određene gospodarske sektore.
Španjolski socijalistički premijer Pedro Sánchez pokušao je progurati hitne zakonske mjere za zaštitu najmoprimaca na tržištu najma. No prijedlog je odbijen u parlamentu glasovima desnih i krajnje desnih stranaka.
Nakon toga Sánchez je raspisao prijevremene izbore za 29. studenoga, poručivši građanima da mu je potrebna "šira progresivna većina" kako bi proveo nove reforme.
Hoće li prosvjedi uskoro završiti?
Macron bi se u nedjelju navečer trebao obratiti građanima putem televizije, nakon kriznog sastanka s ključnim ministrima.
Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez dao je naslutiti da vlada ne namjerava dodatno popuštati. Za nerede je okrivio prosvjednike s "krajnje ljevice" i "kriminalce koji su pljačkali i pustošili" objekte diljem Francuske.
Francuska će na birališta izaći u travnju 2027. godine. U Španjolskoj bi prosvjedi mogli završiti prije izbora ako vlada uspije progurati barem dio svojih uredbi o stanovanju kroz stalno vijeće parlamenta, posebno tijelo koje djeluje kada parlament ne zasjeda.
I Sánchezovi socijalisti i konzervativna Narodna stranka obećali su izgradnju većeg broja stambenih objekata i davanje prioriteta stambenoj politici ako pobijede na izborima sljedećeg mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare