VIDEO / Zašto je Europa u plamenu? Šire se nasilni prosvjedi, tisuće nezadovoljnih na ulicama

U Španjolskoj su aktivisti u rujnu izašli na ulice zbog visokih cijena stanovanja, piše Guardian. Neposredan povod bila je deložacija 87-godišnje žene iz njezina doma nakon što joj je investicijski fond povisio stanarinu za 230 posto. Maricarmen Abascal umrla je dva tjedna poslije, nakon što je primljena u bolnicu.