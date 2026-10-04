POD NAPADOM
VIDEO / Merz u Kijevu nakon novih ruskih udara: "Ratni stroj prije ili poslije okrenut će se protiv nas"
Njemački kancelar Friedrich Merz doputovao je u nedjelju u Kijev kako bi iskazao potporu Ukrajini u trenutku kada je ukrajinski glavni grad izložen učestalim ruskim napadima, čija je meta ponovno bio jedan od kijevskih mostova.
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Dva od osam kijevskih mostova preko rijeke Dnjepar proteklih su dana bila meta ruskih dronova na mlazni pogon, koje je teško presresti, što je izazvalo goleme prometne gužve u većem dijelu grada.
"Udarac u kolnik na Sjevernom mostu. Hitne službe izlaze na teren”, objavio je ujutro gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Središnje ukrajinske vlasti malo su prije toga izdale upozorenje na dronove koji se kreću prema glavnom gradu.
Friedrich Merz je u Kijev stigao u jutarnjim satima, navodeći u priopćenju da je došao jer "Ukrajina treba svu našu potporu u idućim tjednima”.
"Ako se Rusiju ne zaustavi, njezin će se ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv nas”, upozorio je.
Njemačka pomoć Ukrajini od milijarde eura?
Kancelara, čija je zemlja jedan od najvećih podupiratelja Ukrajine u ratu protiv Rusije, prati ministrica gospodarstva Katherina Reiche, prema izvorima iz vlade u Berlinu.
Prema istim izvorima, Merz bi trebao najaviti novu vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od oko milijardu eura, namijenjenu ponajprije obrani od ruskih dronova na mlazni pogon koji se sve češće upotrebljavaju.
A Russian drone strike hit the road surface on Kyiv's Pivnichnyi Bridge on Oct. 4, Mayor Vitali Klitschko reported. Video: Kyiv Info; President Volodymyr Zelensky / Telegram. https://t.co/aPvI49eqOH— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 4, 2026
Njegov posjet dolazi i dan nakon poziva Rusije u kojem se diplomatima i strancima u Kijevu sugerira da napuste grad prije novih "masovnih uzvratnih napada” na "vojne ciljeve u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima”.
Ukrajinski glavni grad proteklih je tjedana bio meta gotovo svakodnevnih valova dronova, u trenutku kada se Ukrajina suočava s nedostatkom protuzračnih sredstava i golemim proračunskim manjkom koji Europljani teško pokrivaju.
Kličko: Moskva pustoši Kijev
Kličko je u petak situaciju u glavnom gradu opisao kao "„iznimno dramatičnu” te ocijenio da Moskva "pustoši” grad sustavnim napadima na njegovu infrastrukturu i logistiku.
Ukrajina i Rusija proteklih su mjeseci znatno pojačale napade dugog dometa, ciljajući sve veći broj civilnih objekata i uzrokujući sve veći broj žrtava.
Rusija je svojim napadima razorila ukrajinski metalurški sektor i zaustavila velik dio njezina poljoprivrednog izvoza preko Crnog mora, nanijevši težak udarac gospodarstvu.
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