KIJEV POD NAPADOM
Prvi val zimskog bombardiranja: Obustavljen promet preko Dnjepra
Most preko rijeke Dnjepar u Kijevu pogođen je tijekom ruskog zračnog napada u subotu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, u eskalaciji napada na infrastrukturu u ukrajinskom glavnom gradu.
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Na mjesto događaja upućene su hitne službe, rekao je gradonačelnik, a promet preko Sjevernog mosta u smjeru s istočne na zapadnu obalu obustavljen je zbog oštećenja kolnika i nadzemnih vodova za trolejbuse. Nije bilo izvještaja o eventualnim žrtvama.
Tijekom protekla dva dana Južni je most više puta pogođen ruskim bespilotnim letjelicama, što je dovelo do privremene obustave prometa preko njega, kao i preko dvaju drugih mostova na širokoj rijeci Dnjepru.
Prvi val zimskog bombardiranja
Više od trećine od tri milijuna stanovnika glavnog grada živjelo je na istočnoj, odnosno "lijevoj” obali Dnjepra prije ruske invazije 2022. godine, no velika većina njih radi na zapadnoj, odnosno "desnoj” obali, gdje se nalazi većina državnih institucija i tvrtki.
Stanovnicima su još uvijek svježa sjećanja na prošlu zimu, najtežu u ratu, nakon što je Rusija prošlog tjedna pokrenula prvi val očekivane zimske kampanje bombardiranja energetskih postrojenja koja opskrbljuju glavni grad, kako to tumače Ukrajinci.
Moskva je ranije porekla da sustavno gađa civile u sklopu svojih kampanja bombardiranja.
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