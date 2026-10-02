Europska komisija isplatila novu potporu od gotovo tri milijarde eura

Ovo je osma tranša isplaćena u okviru Instrumenta za Ukrajinu, financijskog instrumenta EU-a namijenjen oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine i njezinu približavanju Uniji. Instrument za Ukrajinu, vrijedan 50 milijardi eura, uspostavljen je 2024. kao višegodišnji program od 2024. do 2027. , a uvjet za isplate je provedba reformi.