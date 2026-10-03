NEW YORK TIMES
Globalna Lukoilova imovina na stolu: Tko preuzima naftnog giganta?
Pregovori Trumpove administracije s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini proširili su se i na naftni posao vrijedan više milijardi američkih dolara od kojeg bi korist imali poslovni ljudi s Bliskog istoka povezani s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, izvijestio je u subotu The New York Times.
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Sporazum, koji ovisi o odobrenju američke vlade i Kremlja, uključuje razgranatu mrežu naftnih polja, rafinerija i benzinskih crpki diljem svijeta u vlasništvu ruske energetske grupe Lukoil, navodi se u izvješću.
Bijela kuća, Ministarstvo financija SAD-a i Lukoil nisu odgovorili na upite za komentar izvan redovnog radnog vremena.
Što kaže Putin
Skupina koja nastoji sklopiti posao uključuje američkog investitora i milijardera Todda Boehlyja, dvije grupe Bliskog istoka koje su poslovale s Kushnerom ili obitelji Witkoff te ogranak američke vlade, pišu novine.
Ruski predsjednik Vladimir Putin spomenuo je taj posao tijekom sastanka s Witkoffom i Kushnerom u Kremlju 5. rujna, objavio je NYT pozivajući se na osobe upoznate sa sastankom. Putin je predložio dovršetak posla kako bi Rusima pokazao da mogu poslovati sa Sjedinjenim Državama, rekla je jedna od tih osoba.
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