Globalna Lukoilova imovina na stolu: Tko preuzima naftnog giganta?

Ruski predsjednik Vladimir Putin spomenuo je taj posao tijekom sastanka s Witkoffom i Kushnerom u Kremlju 5. rujna, objavio je NYT pozivajući se na osobe upoznate sa sastankom. Putin je predložio dovršetak posla kako bi Rusima pokazao da mogu poslovati sa Sjedinjenim Državama, rekla je jedna od tih osoba.