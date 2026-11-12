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dan veterana

VIDEO / Hegseth i suradnici smijali se na groblju, stražar ih oštro ukorio. Sve su zabilježile kamere

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Hina
|
12. stu. 2026. 08:57
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US Defense Secretary Pete Hegseth. REUTERS/Kylie Cooper
REUTERS/Kylie Cooper

Američki vojnik u srijedu je, na spomen-obilježju nakon svečanosti povodom Dana veterana, ukorio američkog ministra obrane Petea Hegsetha i skupinu njegovih savjetnika zbog ponašanja.

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Iz skupine u kojoj su bili Hegseth, njegova supruga i nekoliko savjetnika čuo se smijeh dok su se udaljavali nakon fotografiranja kod groba neznanog vojnika.

Stražar je potom glasno ukorio skupinu, što se vidi na snimci koju je zabilježio CNN u sklopu televizijske novinarske ekipe Bijele kuće.

"Svi posjetitelji dužni su u svakom trenutku održavati ozračje tišine i poštovanja", rekao je stražar.

Povodom Dana veterana, kojim se odaje počast svim vojnim veteranima koji su služili u Oružanim snagama SAD-a, Hegseth, predsjednik Donald Trump i drugi vladini dužnosnici prisustvovali su svečanosti na Nacionalnom groblju Arlington.

Grob neznanog vojnika posljednje je počivalište nepoznatog vojnika poginulog u Prvom svjetskom ratu. Od 1948. godine grobnicu danonoćno čuvaju vojnici iz sastava "Stare garde", odnosno 3. pješačke pukovnije.

Hegseth se suočava sa sve većim pritiskom nakon teškog poraza republikanaca na izborima za američki Kongres.

U utorak su republikanci u Zastupničkom domu blokirali pokušaj pokretanja postupka za opoziv Hegsetha zbog rata u Iranu.

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Teme
dan veterana grob neznanog vojnika pete hegseth

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