Dublin
Witkoff i Kushner nakon Putina otišli na sastanak sa Zelenskim: Europljani se uključuju u pregovore?
Američki izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u Moskvi održali su u četvrtak novi krug razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i otišli u Dublin na sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
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Kremlj je priopćio da su razgovori u ruskoj prijestolnici bili korisni te da je američka strana podržala Putinov prijedlog o zajedničkoj humanitarnoj misiji u gradu na istoku Ukrajine, po uzoru na prekid vatre koji je prošli mjesec dogovoren u okupiranom gradu Oleškiju.
Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da će Putin razgovarati o Ukrajini s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na sastanku na vrhu Azijsko-pacifičke suradnje u Kini kasnije u studenom te da će se pregovori s Ukrajinom, obnovljeni u Emiratima nakon devet mjeseci pauze, nastaviti.
Witkoff je potvrdio da je dogovorena nova runda trilateralnih pregovora.
Ušakov je dodao kako je Rusija američkim izaslanicima jasno dala do znanja da se NATO ne može dalje širiti i izrazio nadu da će Europa podržati pregovore o novoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi.
BBC prenosi da je Witkoff izjavio kako će se Europljani pridružiti sljedećem krugu pregovora.
„Oni su naši partneri i važno nam je da sudjeluju”, rekao je Witkoff za rusku državnu televiziju nakon sastanka s Putinom u Kremlju.
Obraćajući se Kushneru i Witkoffu, Putin je rekao da ih potiče „da rade sa svojim europskim saveznicima kako bi napokon odlučili žele li mir ili rat u Ukrajini”, objavio je BBC.
France Presse prenosi izjavu diplomatskog izvora da će se europski predstavnici, prvenstveno iz Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, već u Dublinu pridružiti susretu Zelenskog i američkih predstavnika.
Po dolasku u irsku prijestolnicu, Zelenski je u četvrtak izjavio da bi se mogla otvoriti prilika za postizanje prekida vatre prije 2027. godine.
„Važno je to što su Amerikanci otišli razgovarati s Putinom s konkretnim elementima. Jako bih volio da se u Dublin vrate s konkretnim elementima”, dodao je. Izrazio je skepticizam, ali i naglasio da „postoji nada”.
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