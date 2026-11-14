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UZVRATILA MERZU

Zaharova: NATO je poput bolnog zuba oslabio imunološki sustav Europe

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Hina
|
14. stu. 2026. 22:11
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Marija Zaharova AFP
Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Europa bi bila sigurnija bez NATO-a, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova u subotu, uspoređujući organizaciju s bolnim zubom.

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"Da NATO ne postoji, točnije, da savez nije odigrao i da ne nastavlja igrati ulogu koju je igrao, sigurnost u Europi bi vjerojatno bila puno veća", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, kao odgovor na kritike Moskvi zbog njezina poziva na reorganizaciju europske sigurnosne arhitekture.

"NATO je upravo ona organizacija koja je, poput bolnog zuba, oslabila imunološki sustav Europe, njezina zapadnog dijela, središnje Europe pa čak i cijelog svijeta, zahtijevajući i trošeći ogromne resurse na reaktivne mjere."

Merz: Nema potrebe raspravljati s Moskvom

Zaharova je odgovorila na izjavu njemačkog kancelara Friedricha Merza, prema novinskog agenciji TASS.

Merz je rekao da nema potrebe raspravljati s Rusijom o pitanjima koja se tiču europske sigurnosne arhitekture. "Ne moramo raspravljati o tome - ona već postoji", rekao je Merz.

Europski čelnici nedavno su odbacili prijedlog Moskve na samitu u Dublinu.

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