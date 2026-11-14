"Da NATO ne postoji, točnije, da savez nije odigrao i da ne nastavlja igrati ulogu koju je igrao, sigurnost u Europi bi vjerojatno bila puno veća", rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, kao odgovor na kritike Moskvi zbog njezina poziva na reorganizaciju europske sigurnosne arhitekture.