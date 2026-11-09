"Nikome ne prijetimo"
Iz Moskve stigla poruka Europi: Ako započne rat, bit će vrlo kratak
Rusija nikome ne prijeti niti planira agresiju protiv bilo koje zemlje, izjavio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.
Moskva osuđuje napore zemalja Europske unije i NATO-a da se pripreme za rat protiv Rusije, izjavio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov u videoobraćanju sudionicima okruglog stola o militarizaciji Europe, održanog pod pokroviteljstvom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).
Istaknuo je da zemlje NATO-a i Europske unije zapravo upravljaju sukobom u Ukrajini te da za njega snose odgovornost.
Ruska državna novinska agencijaTASS sažela je ključne izjave visokog ruskog diplomata.
Pripreme Zapada za rat s Rusijom
Rusija nikome ne prijeti niti planira agresiju protiv bilo koje zemlje, ali će morati odgovoriti ako bude napadnuta.
„Nikome ne prijetimo niti namjeravamo ikoga napasti u kratkoročnom ili srednjoročnom razdoblju, kao ni bilo kada u budućnosti. No ako se suočimo s agresijom, bit ćemo prisiljeni odgovoriti.”
Rusija nema želju, planove ni razloge za napad na zapadne zemlje.
„Rusija nema namjeru, planove ni razloge za napad na zapadne zemlje.”
Moskva će biti spremna ako Europa započne rat, ali on će biti vrlo kratak.
„Europa se priprema za rat. Ako ga započne, spremni smo na takav razvoj događaja. Međutim, taj bi rat bio vrlo kratak.”
„Nepredvidljivost u vojnoj sferi dodatno pogoršavaju prekid izravnih kontakata između vojski zemalja NATO-a i Rusije, kao i porast broja provokativnih incidenata i vojnih vježbi temeljenih na antiruskim scenarijima. Primjerice, tijekom 2025. godine pod okriljem NATO-a provedeno je najmanje 120 vojnih vježbi, dok je u državama članicama Saveza održano više od 700 nacionalnih vojnih manevara.”
Moskva osuđuje napore zemalja EU-a i NATO-a da se pripreme za rat protiv Rusije.
„Osuđujemo napore zemalja EU-a i NATO-a da se pripreme za rat protiv Rusije. Međutim, vidimo i probleme s kojima se pritom suočavaju. Te su prepreke i ograničenja višestruki – od nespremnosti građana da postanu 'topovsko meso' do poteškoća s financiranjem, od ozbiljnog nedostatka sirovina i energije do ograničenih kapaciteta obrambene industrije.”
„Vlasti tih zapadnih zemalja i pojedini birokrati u Bruxellesu počinju shvaćati da možda neće uspjeti u predviđenom roku izgraditi kapacitete potrebne za stjecanje odlučujuće prednosti nad Rusijom.”
Određene snage na Zapadu nastoje ubrzati izbijanje oružanog sukoba s Rusijom u sljedeće dvije godine, tvrdi Rjabkov.
„Otvoreno se govori da postoji velika vjerojatnost oružanog sukoba s nama oko 2029. ili 2030. godine. Istodobno postoje signali da određene snage na Zapadu pokušavaju ubrzati takav scenarij i ostvariti ga u roku od dvije godine, kao odgovor na dosljedan napredak Rusije prema ostvarivanju ciljeva njezine specijalne vojne operacije.”
Rusija je također ogorčena pokušajima pojedinih europskih elita da, vođene unutarnjopolitičkim interesima, manipuliraju vlastitim građanima širenjem mita o „ruskoj prijetnji” i tvrdnjama da je rat neizbježan.
„Pretvorili su rusofobiju u robu koja se može prodavati i pokretačku snagu militarizacije.”
Moskva nastoji spriječiti novi sukob, ali ne pod cijenu ugrožavanja ruskih interesa.
„Danas, kao i uvijek, nastojimo izbjeći novi sukob, ali ne po cijenu ugrožavanja ruskih interesa. Uvjereni smo da će glavni gradovi europskih država prije ili poslije shvatiti važnost dijaloga utemeljenog na načelima jednake i nedjeljive sigurnosti, pragmatizma i uzajamnog poštovanja interesa.”
„S onima koji su na to spremni i koji mogu odustati od pokušaja nametanja uvjeta bit će moguće razgovarati o načelima mirnog suživota unutar budućeg euroazijskog sigurnosnog okvira.”
Sukob u Ukrajini
Europska unija ubrzano jača suradnju s Kijevom u razvoju sredstava za izvođenje napada duboko unutar ruskog teritorija, tvrdi Rjabkov.
„Upozoravamo na nagli rast suradnje između zemalja EU-a i kijevskog režima u razvoju sredstava za izvođenje preciznih udara duboko unutar ruskog teritorija. Europa smatra ključnim produbljivanje suradnje između europske vojne industrije i ukrajinskih struktura, s naglaskom na autonomne sustave, umjetnu inteligenciju i dalekometno precizno oružje.”
„U okviru europskog programa obrambene industrije uspostavljen je instrument potpore Ukrajini. Pojedini dijelovi ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa već su preseljeni na teritorij zemalja EU-a. U biti, dolazi do sustavnog povezivanja vojnoindustrijskih potencijala zemalja EU-a i Ukrajine.”
Zapad nastoji produljiti rusko-ukrajinski sukob kako bi dobio više vremena za pripremu šireg rata protiv Rusije, tvrdi ruski diplomat.
„Vlasti tih zapadnih zemalja i pojedini birokrati u Bruxellesu počinju shvaćati da možda neće uspjeti u predviđenom roku razviti kapacitete potrebne za stjecanje odlučujuće prednosti nad Rusijom. Zato nastoje što je dulje moguće odugovlačiti rusko-ukrajinski sukob.”
Prema njegovim riječima, Ukrajina je „samo pijun Zapada, pod čijom je kontrolom već dugi niz godina”.
Zemlje NATO-a i Europske unije zapravo upravljaju sukobom u Ukrajini i snose odgovornost za njega.
„Zemlje NATO-a i EU-a duboko su uključene u vojni sukob u Ukrajini, zapravo njime upravljaju i za njega snose odgovornost.”
„Upravo tako promatramo djelovanje onih koji Kijev opskrbljuju golemim količinama oružja i vojne opreme, pružaju stručnu pomoć te zapravo preuzimaju zapovijedanje i nadzor nad operacijama na terenu, sudjeluju u određivanju ciljeva, osiguravaju obavještajne podatke i druga sredstva za nanošenje štete Rusiji te sudjeluju u pripremi sabotaža na našem teritoriju.”
Besmisleno je govoriti o rješavanju sukoba bez uklanjanja njegovih temeljnih uzroka, smatra Rjabkov.
„Zemlje članice NATO-a i Europske unije, kao i njihovi istomišljenici, trebale bi prestati s eskalacijom napetosti, procijeniti stvarne rizike nekontrolirane militarizacije i iskoristiti sve moguće mehanizme kako bi spriječile katastrofalan razvoj događaja.”
„Važno je riješiti temeljne uzroke vojno-političke krize. Bez toga je svaki razgovor o njezinu rješavanju besmislen. Rusija je odgovarajuće prijedloge iznijela još krajem 2021. godine. Dok god te prijetnje postoje, poduzimat ćemo sveobuhvatne mjere kako bismo ih neutralizirali, osigurali sigurnost ruskih granica i omogućili stabilan razvoj naše zemlje.”
Militarizacija Zapada
Zemlje NATO-a i Europske unije ubrzano se militariziraju, a tvornice oružja naglo povećavaju proizvodnju, tvrdi ruski diplomat.
„Zemlje NATO-a i Europske unije krenule su putem ubrzane militarizacije koja obuhvaća sve ključne aspekte života. Industrijska proizvodnja, a zapravo i cjelokupno gospodarstvo, prilagođavaju se ratnim potrebama.”
„Stotine milijardi dolara i eura godišnje troše se na povećanje brojnosti oružanih snaga, ponovno naoružavanje, proširenje postojećih i izgradnju novih vojnih baza te prilagodbu prometne i skladišne infrastrukture vojnim potrebama.”
„Na istočnom krilu aktivno se jačaju napadačke sposobnosti, ondje se premještaju oružje i vojna oprema. Pripadnici NATO-a sve se dulje zadržavaju u neposrednoj blizini ruskih granica, a njihov ukupan broj raste.”
„Vojni rashodi rastu dosad nezabilježenom brzinom, a tvornice oružja zauzimaju mjesto industrijskih divova koji se zatvaraju u automobilskoj, metalurškoj i kemijskoj industriji. Njihova proizvodnja brzo raste, a već je započeo prijelaz na jeftinije i jednostavnije modele, što pokazuje da se proizvodnja prilagođava ratnim uvjetima.”
Militarizacija industrije neće dovesti do gospodarskog rasta i blagostanja u europskim zemljama, smatra Rjabkov.
„Međutim, prihodi tvrtki koje pripadaju obrambenom sektoru tih zemalja postaju sve veći.”
Provokacije Zapada
Rusija upozorava na sve intenzivnije, kako tvrdi, neprijateljske aktivnosti Sjevernoatlantskog saveza (NATO) u baltičkoj regiji.
„Primjećujemo porast neprijateljskih i provokativnih aktivnosti Zapada u baltičkoj regiji.”
Ruskoj plovidbi stvaraju se prepreke protivno međunarodnom pravu, tvrdi Rjabkov.
„Takvi postupci doveli su do niza opasnih incidenata. Istodobno je obustavljen rad mehanizama koji su posebno uspostavljeni kako bi se takve situacije spriječile.”
Rusija je upoznata sa zapadnim planovima za blokadu Kalinjingrada, a svaki pokušaj njihove provedbe doveo bi do katastrofe, upozorio je.
„Znamo za planove naših protivnika koji uključuju blokadu i druge destruktivne mjere protiv Kalinjingradske oblasti. Nitko ne bi trebao sumnjati da bi pokušaji njihove provedbe bili izravan put u katastrofu.”
Arktik
Arktik je postao područje intenzivnog jačanja vojnih kapaciteta NATO-a, tvrdi Rjabkov.
„Vidimo kako naši protivnici, zemlje NATO-a, jačaju svoje vojne kapacitete na sjevernim geografskim širinama.”
U planovima NATO-a Arktik ima „posebnu važnost”.
„Rusiju se smatra prijetnjom i, prema njihovoj logici, treba je istisnuti iz te regije. NATO i pojedine njegove članice, samostalno ili u skupinama, proširuju svoje vojne aktivnosti.”
„Provode različite proturuske misije, poput Arctic Sentryja, te velike vojne vježbe Neptune Strike 26, koje su službeno osmišljene za uvježbavanje suprotstavljanja Rusiji, ali su zapravo usmjerene na izvođenje udara na naš teritorij.”
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