Iz Moskve stigla poruka Europi: Ako započne rat, bit će vrlo kratak

„Osuđujemo napore zemalja EU-a i NATO-a da se pripreme za rat protiv Rusije. Međutim, vidimo i probleme s kojima se pritom suočavaju. Te su prepreke i ograničenja višestruki – od nespremnosti građana da postanu 'topovsko meso' do poteškoća s financiranjem, od ozbiljnog nedostatka sirovina i energije do ograničenih kapaciteta obrambene industrije.”