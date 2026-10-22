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novi dan

Jelena Miloš: S jedne strane imamo mirne prosvjede s legitimnim ciljevima, s druge - strahovito nasilje

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22. lis. 2026. 10:27
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Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Jelena Miloš, saborska zastupnica Možemo, koja je iz Pariza komentirala velike prosvjede i građansko nezadovoljstvo u Francuskoj.

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Teme
hrvoje krešić jelena miloš novi dan

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