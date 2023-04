Bauk o suradnji SDP-a i Možemo: “Što su izbori bliže to je i suradnja bliža”

Podijeli :

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao političke aktualnosti.

Komentirao je najavljeni bijeli štrajk sudaca: “Još će se sporije rješavati predmeti. Od ovoliko zaostataka, još malo se neće ni primijetiti. Šalim se, ali rješenje je vrlo jednostavno. Vrati se film na pretkriznu 2009. godinu. Vide se omjeri plaća sudaca, učitelja, liječnika i to se linearno uskladi i onda se liječnicima da još malo jer oni odlaze, a sudci ne odlaze – jer ne mogu suditi u drugim zemljama”.

“Od 2015. kad smo imali konstantan rast i proračun se malo oporavio, sad postoji prostor da se to riješi”, ističe.

Dodaje kako je teško je ispregovarati kolektivni ugovor: “Postoji ona mantra jednaka plaća za jedak rad, ali to znači ukidanje 0,5% po godini rada jer ako imate jednak rad ljudi različitih godina života, bit će već tu velike razlike. To se sve krpa raznim ugovorima i raznim dodacima, tako da nikome nije jasno kako to izgleda. Razumijem nezadovoljstvo sudaca, ali ne razumijem načine izražavanja nezadovoljstva”.

Objašnjava koji još problemi u pravosuđu postoje: “Čini mi se da je percepcija u javnosti da je već pravosuđe sporo, tako da se dodatna sporost neće puno primijetiti. To u osnovi nije dobro. Ali postoji još tema – zašto rade do 70., a ne kao i drugi do 65. godine. Zašto je sudačka dužnost stalna – smijeni vas se samo ako ste nešto jako loše skrivili ili ako ste pukli, ali doslovno. I politički angažman sudaca. Ja nerado gledam aktivne suce kako nastupaju i dijele političke lekcije i izriču političke stavove. Ili sudnica ili politička arena. Pa onda na izbore svako četiri godine, a ne ovako jednom u životu”.

Komentirajući mogućnost štrajka ističe da sucima nije dozvoljeno sindikalno organiziranje: “Oni imaju neke svoje specifičnosti struke, a jedno od njih je da vas je teško razriješiti, ali nema političkog angažmana. Primjerice, jedan sudac je odgovarajući predsjedniku Rebublike čak rekao da je za njega glasa. Može se postaviti pitanje objektivnosti jer je javno izrazio svoj politički stav. Te sitnice koje ja primijećujem, primijećuju i drugi. Pozivam suce da se suzdrže političkog djelovanja”.

Kaže da oni svoja prava mogu regulirati preko predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika visokih sudova, predsjednika DSV-a, predsjednika sudova: “Samoinicijativnost mi tu nije draga jer je to političko djelovanje”, zaključuje.

Zahtjev udruge da imaju plaće 2000 eura Bauk smatra političkim zahtjevom, ali kaže da vjeruje da će premijer taj zahtjev djelomično ispuniti. Vjeruje i da će Vlada promijeniti prioritete i nači načine da smanji nezadovoljstvo kako bi spriječili val štrajkova u predizbornoj godini.

Govorio je o zakonu o izbornim jedinicama. Na pitanje o tome ima li smisla akcija oporbe kojom žele postići politički konsenzus oko toga, kad HDZ ima svoju radnu skupinu. “HDZ nije dovoljan. Trebaju im koalicijski partneri. Čini mi se da su interesi koalicijskih partnera ako će ići samostalno, drugačiji od HDZ-a. Pretpostavljam da će to biti jedan od uvjeta koalicijskih partnera, da se utvrde koalicije pa se onda podrži taj zakon”.

Pojašnjava kakav bi zakon o izbornim jedinicama trebao biti: “Proporcionalni sustav omogućava da zastupljenost stranaka bude vrlo blizu onome kako su dobili glasova. Regionalna zastupljenost kroz višemandatne jedinice. Utjecaj građana kroz sastav parlamenta kroz preferencijske glasove. Pozivam i radnu skupinu da poveća broj preferencijskih glasova jer ga građani koriste i omogućio bi veće povjerenje u zastupnike jer su za njih glasali imenom i prezimenom. Četvrti stup je jednakost glasa i to je ono što treba popraviti. Trebalo bi također popraviti da se granice izbornih jedinica poklapaju sa granicama županija”.

Objašnjava da je SDP-ova vlada 2015. uvela preferencijalno glasanje, ali tada je Ustavni sud još govorio da je izborni zakon u skladu s Ustavom. “Naš prijedlog zakona sa šest izbornih jedinica bi uklonio nelogičnosti”.

Na pitanje o tome koliko je SDP bliže s Možemo u smislu zajedničke suradnje za izbore, kaže: “Puno smo bliže. Što su izbori bliže to je i suradnja bliža. To je elementarna logika”.

Kad je riječ o suradnji s bivšim stranačkim kolegama, sadašnjim članovima stranke Socijaldemokrati, kaže: “Bilo bi od mene vrlo neodgovorno kada bih isključivao stranke koje se definiraju lijevo, a pokušavao uključiti druge stranke koje se ne definiraju lijevo”.

Na kraju je komentirao izbore za varaždinskog gradonačelnika: “Zadovoljni smo rezultatima u Varaždinu. Neka se uspješan rad u Varaždinu prelije na županiju. Mislim da bi to bilo prvi put da SDP dobije župana u toj županiji. Oni koji s podcjenjivanjem gledaju na nas i cijelu lijevu oporbu griješe, ali to im neću ja crtati. S 5 na 12 možda ne, ali jedan značajni rast broja zastupnika očekujem nakon ovih izbora”