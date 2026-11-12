"propisana tarifa"
Benčić: "Kako to da svi osuđeni za korupciju dobivaju baš 11 mjeseci zatvora?"
Koordinatorica stranke Možemo! i saborska zastupnica Sandra Benčić održala je tiskovnu konferenciju u Hrvatskom saboru. Govorila je o potrebi zakonskih reformi i nedostacima u kaznenom gonjenju koruptivnih djela.
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"Danas smo htjeli naglasiti, a postavila sam na aktualcu i to pitanje premijeru, jest pitanje nagodbi u slučajevima koji se karakteriziraju kao koruptivna kaznena djela", započela je Sandra Benčić.
"Radi se o sljedećem: kod korupcijskih, kao i drugih slučajeva, prema našem uređenju postoji jako široka diskrecija Državnog odvjetništva da sklapa nagodbe. Ona ide do te mjere da zapravo sud ne može propitati kaznu niti sam sporazum. Možemo reći da je sporazum između stranaka kod nas neka vrsta svetinje.
Sporazumi i nagodbe onemogućavaju da ono što je javni interes, dokazi u postupku, dokumentacija koja vrlo često je od javnog interesa, nikada ne ugledaju svjetlo dana jer je postupak do nagodbe nejavan. Tek kada bi spis došao na sud bi on došao postao javan. Zato je političarima u interesu da dosjei nikad ne ugledaju svjetlo dana, tj. svjetlo suda. Primijetili smo koliko se nagodbi u posljednje vrijeme sklapa i koja je propisana tarifa", kaže.
"Za koruptivna kaznena djela, najčešća, minimalna kazna je godina dana zatvora. Ali i tu minimalnu kaznu DORH može smanjiti. I onda imate optužene za korupciju iz Hrvatskih cesta koji dobiju 11 mjeseci zatvora, jednako kao supočinitelji u aferi INA, u kojoj je INA opljačkana za više od milijardu kuna. On je isto dobio 11 mjeseci.
I onda se ljudi pitaju: kako to da svi dobivaju baš 11 mjeseci? Zato što, ako je ispod godine dana, kazna zatvora im se mijenja kaznom za opće dobro", kaže Sandra Benčić.
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