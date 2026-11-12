Sporazumi i nagodbe onemogućavaju da ono što je javni interes, dokazi u postupku, dokumentacija koja vrlo često je od javnog interesa, nikada ne ugledaju svjetlo dana jer je postupak do nagodbe nejavan. Tek kada bi spis došao na sud bi on došao postao javan. Zato je političarima u interesu da dosjei nikad ne ugledaju svjetlo dana, tj. svjetlo suda. Primijetili smo koliko se nagodbi u posljednje vrijeme sklapa i koja je propisana tarifa", kaže.