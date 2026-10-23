Bušić: Pokazali smo da možemo Hrvatsku dići na noge, ako je potrebno, napravit ćemo to opet

"Ono što jedino danas rade na terenu je da odvoze vreće neopasnog otpada, ali opet potpuno netransparentno i građani u drugim dijelovima Hrvatske ne znaju sastav tog otpada, niti analize. Sama prekrivka na zakopanom dijelu otpada se radila nestručno, bez mjerenja kvalitete zraka na početku radova. Za vrijeme zaprašivanja i iskopavanja opasnog otpada nisu primjenjivane niti osnovne mjere zaštite koje su bile predviđene planom sanacije. Vidljivo je da niti Fond, a niti Ministarstvo sve što rade ili ne mogu ispuniti ili rade nestručno. Na sastanak odlazimo da ponovimo zahtjeve - cjelokupni otpad se mora u roku od tri mjeseca izmjestiti s lokacije, pogotovo opasni otpad, koji je zakopan i onaj koji i danas stoji nezaštićen na crnoj hrpi. Mi smo već pokazali da u ispunjenju svojih ciljeva možemo organizirati i dići cijelu Hrvatsku na noge. Ako je to potrebno, napravit ćemo to opet jer je očito da Ministarstvo i Fond jedino reagiraju na pritisak građana, a sanaciju ne znaju i ne mogu provesti."