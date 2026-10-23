"sanaciju ne znaju provesti"
Bušić: Pokazali smo da možemo Hrvatsku dići na noge, ako je potrebno, napravit ćemo to opet
Danas se održava sastanak na kojem će direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen sa suradnicima predstaviti dosadašnje aktivnosti na sanaciji nepropisno odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
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Na sastanku će se najaviti sljedeći koraci te planirana dinamika sanacije. Na sastanku sudjeluju i predstavnici Inicijative "Gospić je naš dom".
"Sva dosadašnja obećanja su propala"
Vjekoslav Bušić za N1 navodi da od sastanka ne očekuje ništa:
"Sva dosadašnja obećanja Ministarstva i Fonda oko rokova i planova sanacije su propala i nisu bila ispunjenja. Još 2025. godine Ministarstvo i Fond su naveli da će sa sanacijom započeti do kraja trećeg kvartala ili početka četvrtog kvartala 2025. godine i da će sanacija trajati godinu dana, te rokove nisu ispoštovali. Rokove koje su obećali 28.07. na sastanku u Vladi također nisu ispoštovali, a trebali su do 20.9. pripremiti cjelokupnu dokumentaciju za nabavu za zakopani dio otpada. Nakon toga su 22.9. obećali da će do 10.10. pripremiti i odabrati model sanacije za zakopani dio otpada i krenuti u postupak nabave, i taj rok su premašili. Kada će se krenuti s tim postupcima, više ni ne govore."
"Rade nestručno"
Dodaje da su svi postupci javne nabave koje su organizirali Ministarstvo i Fond "neslavno" propali:
"Ono što jedino danas rade na terenu je da odvoze vreće neopasnog otpada, ali opet potpuno netransparentno i građani u drugim dijelovima Hrvatske ne znaju sastav tog otpada, niti analize. Sama prekrivka na zakopanom dijelu otpada se radila nestručno, bez mjerenja kvalitete zraka na početku radova. Za vrijeme zaprašivanja i iskopavanja opasnog otpada nisu primjenjivane niti osnovne mjere zaštite koje su bile predviđene planom sanacije. Vidljivo je da niti Fond, a niti Ministarstvo sve što rade ili ne mogu ispuniti ili rade nestručno. Na sastanak odlazimo da ponovimo zahtjeve - cjelokupni otpad se mora u roku od tri mjeseca izmjestiti s lokacije, pogotovo opasni otpad, koji je zakopan i onaj koji i danas stoji nezaštićen na crnoj hrpi. Mi smo već pokazali da u ispunjenju svojih ciljeva možemo organizirati i dići cijelu Hrvatsku na noge. Ako je to potrebno, napravit ćemo to opet jer je očito da Ministarstvo i Fond jedino reagiraju na pritisak građana, a sanaciju ne znaju i ne mogu provesti."
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