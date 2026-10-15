Bušić o otpadu u Gospiću: Nije uklonjen ni gram! Ministarstvo i Fond ne znaju što rade

Objasnio je da Inicijativa predlaže premještanje otpada u kontrolirane uvjete, gdje bi bio zaštićen nepropusnim folijama i, prema potrebi, smješten u odgovarajuće spremnike. Tek nakon toga trebalo bi provesti detaljne analize kako bi se utvrdilo koji se dio otpada može zbrinuti kao neopasan, koji zahtijeva poseban tretman, a koji se može spaliti, ponovno uporabiti ili odložiti na odlagalište opasnog otpada.