Špika nakon Plenkovićeve najave prozvao umirovljeničke udruge: "Statiraju u političkom igrokazu vlasti"

Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika kritizirao je predstavnike umirovljeničkih udruga u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe nakon što je premijer Andrej Plenković objavio da će godišnji dodatak iznositi sedam eura po godini staža, što smatra dokazom da se njihovi prijedlozi ne uvažavaju.

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Špika je u priopćenju ocijenio da je Plenković svojim istupom u Hrvatskom saboru ponizio predstavnike umirovljenika koji sudjeluju u radu Nacionalnog vijeća, ali i same umirovljenike.

Kako navodi, predstavnici Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Matice umirovljenika Hrvatske (MUH) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU), uz potporu Sindikata umirovljenika (SU), mjesecima su govorili o socijalnom dijalogu, sastancima, pregovorima i zajedničkom pronalaženju rješenja.

"Javno poniženje"

Međutim, tvrdi Špika, premijer je u Saboru objavio iznos godišnjeg dodatka koji je već odlučen, i to bez sudjelovanja predstavnika koji su zagovarali veći iznos. Pritom podsjeća da je SUH predlagao 12 eura, a MUH 10 eura po godini staža, dok je najavljeni iznos sedam eura.

"To nije pregovaranje, to nije partnerstvo, to je poruka svima koje se 'kupuje' za neku sinekuru: 'Hvala na sudjelovanju u predstavi, ali odluku donosimo mi'", poručio je Špika.

Dodao je da je riječ o javnom poniženju za udruge koje godinama surađuju s vlastima, ali i za umirovljenike koje, kako smatra, njihovi predstavnici u Nacionalnom vijeću ponovno nisu uspjeli zaštititi od takvog ishoda.

"Statiranje u političkom igrokazu vlasti, a ne partnerstvo"

Špika je kritizirao i izostanak reakcije predstavnika SUH-a, MUH-a, HSU-a i SU-a nakon objave iznosa dodatka. Tvrdi da ne najavljuju prekid suradnje s vlastima ni napuštanje radnih tijela, niti postavljaju pitanje kakva je svrha njihova sudjelovanja ako se njihovi prijedlozi ne uzimaju u obzir.

Umjesto toga, smatra, nastavit će se održavati sastanci i govoriti o dijalogu, iako se ključne odluke donose bez njihova sudjelovanja.

"Kakvo je to partnerstvo u kojem jedan partner pred kamerama objavi odluku, a drugi je sazna zajedno sa cijelom Hrvatskom? To nije partnerstvo već statiranje u političkom igrokazu vlasti", istaknuo je.

Špika je naveo da, s obzirom na dosadašnje ponašanje MUH-a, HSU-a i SU-a, ne očekuje da će se udaljiti od HDZ-a. Posebno je prozvao predsjednicu SUH-a Višnju Stanišić, istaknuvši da je imala dovoljno vremena upoznati sve aktere.

Pozvao je SUH da nakon objave iznosa dodatka odluči kako će se postaviti prema vlastima i odgovori na pitanje: "Na čijoj je strani SUH?"

BUZ poručuje da ne želi biti ukras vlasti

Predsjednik BUZ-a poručio je da javnost ima pravo znati što bi se još trebalo dogoditi da umirovljeničke udruge prekinu suradnju s vlastima ako ni ova situacija nije dovoljna za takav potez.

Tvrdi i da je tim udrugama već dugo jasno kako BUZ ne želi biti dio takve suradnje, što smatra glavnim razlogom zbog kojeg one ne žele surađivati s njegovom organizacijom.

"BUZ uvijek bira umirovljenike, a koga vi birate gospodo?", zaključio je Špika.