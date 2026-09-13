U Murskom Središću uvode "američki način" ukopa pokojnika. Gradonačelnik: Interes je velik, a cijena znatno niža

"Između grobne kuće i zida urni na našem groblju ima jedno polje koje su komunalci godinama redovno održavali, ali je bilo posve prazno. Prilikom jednog obilaska zapitao sam se zašto mi to polje stalno kosimo i održavamo, a ne služi ničemu. Osim toga, već smo i ranije razmišljali o takvoj vrsti nadgrobnih spomenika koji bi zauzimali manje mjesta, a za građane bi bili puno jeftiniji. Znam da mnogi vole velike nadgrobne spomenike no veličina spomenika ne mora biti razmjerna žaljenju za pokojnikom", kazao nam je Srpak.