MALE PLAĆE
Na ukop pokojnika u Rijeci čeka se više od 10 dana, a grobari spremaju prosvjed
Na ukop pokojnika u Rijeci čeka se i više od deset dana. Grobari KD Kozala tvrde da rade s dvostruko manjim brojem ljudi, iscrpljeni i, kako kažu, neadekvatno plaćeni – poručuju da je strpljenju došao kraj i najavljuju prosvjed.
No problemi ne staju na grobljima. U drugim gradskim komunalnim društvima godinama se gomilaju dugovi, afere i upravljačke kontroverze. U riječkoj Čistoći od 1. ožujka stiže novi direktor sa zadatkom stabilizacije sustava i vraćanja povjerenja građana.
Može li nova gradska uprava preokrenuti stanje u gradskim poduzećima ili je riječ o dubljem problemu koji traži više od kadrovskih promjena?
Težak je grobarski zanat
Riječki grobari KD Kozala, poduzeća koje upravlja svim riječkim grobljima, spremni su na prosvjed zbog, kako kažu, katastrofalnih uvjeta rada. Broj radnika se, tvrde, prepolovio; a posao nikad nije bio teži.
"Težak je posao i psihički i fizički, i nema nikog tko bi to radio. Imamo veliki problem jer smo mi praktički prepolovljenih snaga, a radimo posao koji je prije radilo dvostruko više ljudi", kaže Aleksandar Sušnik, grobar KD Kozala.
Dodaje kako ih je nekad u smjeni bilo 15 do 20, a danas ih zna biti tek četvero. I ti malobrojni najavljuju štrajk kako bi ukazali na, kako ističu, duboko nezadovoljstvo i loše upravljanje u KD Kozala, gradskom društvu koje je trenutačno bez direktora, nakon poništenog natječaja.
Kriza u riječkim komunalnim društvima
"Tražimo povećanje plaće, tražimo da nam vrate stimulacije koje su nam ukinuli. Digli su nam plaću za 10 posto po njihovim tvrdnjama, ali su nam isti taj mjesec ukinuli dodatke pa ispada da smo više izgubili nego dobili", ističe Sušnik.
Problemi, međutim, nisu ograničeni samo na Kozalu. Riječka komunalna društva godinama prate afere, dugovi i upravljačke kontroverze. U Čistoći su cijene odvoza otpada rasle i do 70 posto, uz obrazloženje sanacije dugova nagomilanih kroz godine. Od 1. ožujka poduzeće će imati novog direktora.
